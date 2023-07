A legutóbbi három szezonban az Atomerőmű KSC Szekszárdot erősítő Cyesha Goree számára a vasárnapi, Phoenix Mercury elleni 84–69 arányban megnyert mérkőzés volt az első győzelme a WNBA-ben, amihez 11 perc játék alatt négy lepattanóval járult hozzá. Újságírói kérdésre elmondta, jól érzi magát a klubnál, hiszen nagyon családias hangulatú közösségbe került az átmeneti, sérülés miatti szerződéssel. A megkeresésről úgy fogalmazott, alig két héttel az Európa-bajnokság után érkezett az ajánlat, és nagyon gyorsan ment minden, hiszen ahhoz képest, hogy felhívták, a „következő gépen” már úton is volt Washingtonba, írja az MTI.

„Jó érzés itthon lenni, amikor a család és itteni barátok is ki tudnak jönni szurkolni – tette hozzá a 29 éves kosaras, ugyanakkor megállapította, hogy hazajött ide, és hazamegy Magyarországra is, hiszen mindkét helyen család várja és barátok. – A csapatban a padon olyan All Star játékosok ülnek mellettem, mint Elena Delle Done, a kosárlabda hírességek csarnokának következő tagja.”

A vasárnapi győztes mérkőzést úgy értékelte, hogy a Mystics-nek nagyon kellett a győzelem hazai pályán az elmúlt két vesztes mérkőzés után. A washingtoniak a következő három összecsapásukat idegenben játsszák, sorrendben Minnesotába, Dallasba és Atlantába utaznak. A honosított magyar válogatott játékos jelezte, hogy a mérkőzést a Minnesota Lynx csapatával izgatottan várja, különösen Nikolina Miliccsel a találkozást, aki a 2021/2022-es szezonban csapattársa volt a KSC-nél. Hozzátette, hogy a szintén Minnesotában játszó Juhász Dorkával még nem volt alkalma mérkőzésen találkozni, és várja, hogy néhány szót váltson vele, esetleg magyarul. Azt a találkozót magyar idő szerint csütörtökön hajnali 2 órakor játsszák.