– Varga-betűt leírva igazolt vissza oda, ahol megismerkedett a sportággal. Mi döntött a váltás mellett?

– Magán és szakmai jellegű tényezők egyaránt közrejátszottak a döntésemben. Egyfelől a párom is tolnai, másrészről a TFSE-nél új szakmai stáb kezdi meg a munkát, amellyel nem találkoztak a nézőpontjaink. Nem éreztem, hogy fejlődni tudnék, valamint az is bizonytalansággal töltött el, hogy a tavalyi keretből kik maradnak. Csapattársam és egyben barátnőm, Gruber Brigitta Debrecenbe igazolt, ez pedig újabb ok arra, hogy én is máshol folytassam.

– Váltáskor csak a nevelőegyesülete jöhetett szóba?

– Igen, hiszen minden szempontból ideális döntés született. Mint említettem, a párom tolnai, a munka Budapestre köt, a Tolna pedig a közeli Martonvásáron edz. A Testnevelési Egyetemen végeztem, néhány éve már a csepeli általános iskolában vagyok testnevelőtanár és osztályfőnök, emellett a helyi öttusa szakosztálynál oktatok úszást. Az edzésekre ugyanúgy félóra alatt ott tudok lenni, mintha korábbi csapatomhoz mennék. Hétvégén pedig a hazai mérkőzések alkalmával a családdal, párommal és a barátokkal tudok lenni.

– Két Európa-bajnoksággal és egy magyar bajnoki címmel tér vissza Tolnára. Miben változott a játéka ez idő alatt?

– Amellett, hogy rutinosabb lettem, már nem mindent csinálok úgy, ahogy én akarom és ahogy azt kigondoltam. Meghallgatom a véleményeket és a tanácsokat, amikre adni is szoktam.

– Öt év alatt nemcsak önben történt változás, de alaposan átalakult a tolnai keret is. Egyedül Szalkai Kitti maradt a 2018-as kupagyőztes csapatból.

– Vele a válogatottban még szobatársak is voltunk, de Krascsenics Petra is ott volt az idei Európa-bajnokságon, úgyhogy ő sem lesz ismeretlen számomra. Nagypályán a Csepelben Fekete Edinával játszottam együtt, aki az új szezonban szintén a Tolnát erősíti majd. De a többiekkel is találkoztam már ellenfélként a pályán, helyiként pedig aligha lesz nehéz dolgom beilleszkedni a csapatba.

– Milyen célokkal tért vissza nevelőegyesületéhez?

– Csak a bajnoki aranyérem lehet az elvárás, másért nem küzdök. A Hajdúböszörménnyel már bajnok lehettem, a TFSE-vel is közel álltam ehhez, de a koronavírus félbeszakította azt a szezont, a Budaörssel pedig elveszítettük a döntőt. A kupát 2018-ban sikerült elhódítanunk a HTE ellen, az új idényben ismét döntőt szeretnénk játszani.

– Reális célok lehetnek ezek?

– Bízom a csapatban, mi erősebbek leszünk és várhatóan létszámgondjaink sem lesznek. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok a többi csapatnál, az tudom, Debrecenből Torma Lilla Olaszországba szerződött. Augusztus 15-én kezdjük az edzéseket, szeptemberben a Thelena Kupán tovább csiszolhatunk a játékunkon. Azt gondolom, hogy egy jó felkészüléssel, edzés- és csapatmunkával meglepetést okozhatunk a riválisoknak.