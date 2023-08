A 23 éves játékos a Román Kupát és a bajnokságot is megnyerte a klubjával, amelyet az Európa Kupában a későbbi győztes Lyon búcsúztatott. Gereben elmondása szerint az egyéni fejlődését és az eredményeket tekintve is elégedett volt, ezért szívesen maradt az erdélyi együttesnél.

Gereben Lívia. Fotó: Facebook

"Ez még egy elég friss dolog, ugyan lehetett rá számítani, de hivatalosan csak az elmúlt napokban került pont az ügy végére" - mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére Gereben Lívia, aki azt is elárulta, hogy egyéves megállapodást írt alá a Sepsiszentgyörggyel.

"Más kluboktól is kaptam ajánlatot, több magyar csapat is megkeresett, de nyáron volt egy pajzsmirigy műtétem, ezzel kapcsolatban nem tudtam semmi biztosat mondani, hogy meddig tart a felépülés, így nem akartam senkit bizonytalanságban tartani, ezért hamar megakadtak a tárgyalások" - tette hozzá a korábbi válogatott kosárlabdázó, aki tavaly nyár óta többször is magas pulzusszámra panaszkodott, majd 12 kilót fogyott, megdagadt a nyaka, hullott a haja.

Júliusi operációját követően élete végéig hormonkészítményeket kell szednie, de ez az élsportban nem akadályozza, mert a doppinglistán sem szerepelnek a gyógyszerei. Gereben egyéves gyógyszeres kezelést követően sem érezte jobban magát, ezért volt szükség pajzsmirigye eltávolítására, korábbi leukémiás betegsége miatt pedig rizikósabb volt a beavatkozás. A Szekszárd korábbi játékosa saját bevallása szerint már jobban van és az edzéseket is elkezdhette.

Gerebennek az előző volt pályafutása legeredményesebb szezonja, de hozzátette, bár a következő kiírásban nehezebb dolguk lesz, mégis szeretnék megvédeni címeiket, és bejutni az Euroliga csoportkörébe.

"Nem szeretnék úgymond itt megöregedni a Sepsi-SIC-ben. Jól érzem magam és nagyon jó munkát tudok itt folytatni, de ha a későbbiekben lesz lehetőségem, akkor nem vagyok elzárkózva semmitől" - szögezte le Gereben, aki elárulta, hogy a Pécs és a Sopron is érdeklődött utána. Zárásként hozzátette, soha nem fog lemondani a válogatottságról, "ha olyan formában leszek, és hívnak, akkor nagyon szívesen menni fogok".