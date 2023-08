A Tolna Vármegyei Kvalifikáció 2023/2024-es szezonjára tizenöt csapat nevezett. Ősszel tizennégy fordulót játszanak a csapatok, tavasszal az első nyolc helyezett a vármegyei első ligában folytatja, míg a maradék hét a vármegyei második osztályban szerepel majd.

A nyitókör rögvest csonka lesz, hiszen a Bonyhád-Börzsöny SE és a Bátaszék SE összecsapását a két klub megegyezése alapján egy későbbi időpontra halasztották. A Nagymányoki SE pedig a rajton szabadnapos lesz, azaz hat mérkőzéssel indul a szezon.

Az összecsapások közül kiemelkedik a Kakasd SE és a Tevel Medosz SE összecsapása – a két völgységi település mindig igazi presztízsmeccset szokott játszani, s vélhetően így lesz ez most is. De ugyancsak pikáns találkozót ígér a két szomszédvár, a Tolna VFC és a Faddi SE összecsapása is.

Az 1. fordulóban, augusztus 19., szombat: Tengelici SE–Bölcskei SE (v.: Éreth A.), Kakasd SE–Tevel Medosz SE (v.: Vámosi A.), Dombóvár FC–Kisdorogi FC (v.: Maczik M.), Mórágyi SE–Bonyhád VLC (v.: Farkas R.), Aparhanti SE–ASE Paks (v.: Szappanyos Sz.), Tolna VFC–Faddi SE (v.: Szabó P.) 17 óra.