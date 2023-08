– Biztosan visszanézte a bronzéremről döntő szituációt. A hasa vagy a válla ért le előbb?

– Láttam róla kikockázott videót, utólag azt mondhatom, hogy meg lehetett rá adni a vazaarit – felelte lapunknak Pupp Réka, az Atomerőmű SE 52 kilós dzsúdósa, aki az izraeli Gefen Primo ellen videózás után veszítette el bronzmeccsét a budapesti Mesterek Tornáján, így ötödikként zárta az idei év legjelentősebb olimpiai kvalifikációs versenyét. – Ha már itthon voltunk és a szőnyeg kicsit felém billen, akkor ítélhettek volna másként is, de visszanézve nem szólhatok, megadható volt a mozdulat.

– Sorozatban három Mesterek Tornáján mehetett a dobogóért, ezek közül tavaly sikerült megszereznie a harmadik helyet. Most a pohár félig teli van vagy félig üres?

– Inkább üres, mert jó formában voltam, összeszedetten dzsúdóztam. Az utolsó mérkőzésen, ahol leginkább kellett volna, nem tudtam ezt kamatoztatni. Nagyon sajnálom, hogy hazai környezetben nem sikerült érmet szereznem, ez a legfájdalmasabb az egészben.

– Tatamira lépve mekkora pluszt adott, hogy magyar szurkolók előtt versenyezhetett?

– Az első mérkőzésen inkább a bizonyítási vágy fűtött és az motivált, hogy itthon is megmutassam, oda tudok érni a legjobbak közé. A nap folyamán viszont ezt elengedtem és csak a versenyzésre figyeltem. A helyosztón nagy pluszt adott, hogy az egész csarnok nekem szurkolt, jó volt ezt hallani.

– A Mesterek Tornája erősségét mutatja, hogy már az első fordulóban egy kontinensbajnoki érmessel kellett mérkőznie.

– Az Ázsia-bajnoki döntős mongollal kezdtem, így már ellene is százszázalékot kellett adnom. Magamat is megleptem, hogy ipponnal tudtam továbbjutni, mert számomra az első meccs mindig vízválasztó és általában sokáig is szokott tartani. Ez a siker önbizalmat adott, ami a spanyol rivális ellen is kitartott. Ott egy kétes szituáció nekem kedvezett, talán azt vette el tőlem a soros később, mindesetre ezúttal is sikerült dobással lezárnom a mérkőzést. A legjobb nyolc között jön általában a torta legnagyobb szelete, ahol a top versenyzők találkoznak egymással.

– Itt azzal a Diyora Keldiyorovával meccselt, aki a világbajnokságon elütötte önt a döntőtől. Fűtötte a visszavágás?

– Inkább azt éreztem, hogy ez az a nap, amikor semmi esélye nincsen ellenem az üzbég lánynak. Ezen a meccsen voltam a legösszeszedettebb és azt a taktikát vittem végig, amit a megbeszéltem az edzőmmel. Nagy pozitívum volt, hogy az elveszített vb-elődöntő után sikerült visszavágnom neki, erre lehet építkezni a továbbiakban.

A világelső koszovói Distria Krasniqi ellen most sem ment a paksinak

Fotó: Földi Imre

– Az újabb döntő előtt ezúttal a világelső Distria Krasniqi állta útját, akitől nyolc összecsapásból hétszer kikapott. Mondhatjuk, hogy mumusa önnek a koszovói?

– Az esetek nagy százalékában kikapok tőle, de ez inkább azt mutatja, hogy sokszor vagyunk a final blockban, így sokszor találkozunk egymással. Szeretném egyszer megverni őt, hiszek abban, hogy a vereségek okkal voltak és azokból tanulva rájöjjek, hogyan kell őt legyőzni. Most is beletettem mindent, a ráadásban, két intésnél kockáztatnom kellett, belementem egy olyan szituációba, ami veszélyes támadás volt. Talán kicsit várni kellett volna, fárasztani őt.

– A bronzcsatáról már esett szó, de ha nincs az a vazaari, fizikálisan jobban bírta volna, mint az izraeli riválisa?

– Ezt nem tudom megmondani, mindenesetre nem éreztem magam nagyon fáradtnak. Viszont valami nem olyan volt, mint az előző mérkőzéseken, erre megpróbálom megtalálni a megoldást. Itt is megvolt a két intésem, ha passzív maradok, azért veszítem el a mérkőzést. Kockáztattam, ami ezúttal sem jött be.

– A legjobb magyar helyezéssel értékes kvalifikációs pontokat gyűjtött, jelenleg ötödik a világranglistán, amivel közelebb került a jövő évi párizsi olimpiához. Hogyan néz ki az elkövetkezendő néhány hete?

– Úgy beszéltük meg az edzőmmel, hogy miután jó a pontszámom, nyugodt szívvel tudom kihagyni a zágrábi Grand Prix-t és majd csak a szeptemberi bakui Grand Slamre utazom el. Hosszú időszakon vagyok túl, fizikálisan és mentálisan is elfáradtam, ezért szükség van a pihenésre ahhoz, hogy év végére is megmaradjon a lendület.