„Egyetlen vereséget elszenvedve nyertük meg a bajnokságot, mégpedig jó védekezésünknek és pörgős támadójátékunknak köszönhetően – emlékezett vissza az ötven évvel ezelőtt történtekre Harsányi Mária, akit későbbi apósa, Szabó Ödön mesteredző vitt fel Szekszárdról a BSE-hez.

Mint fogalmazott, neki nagyon sokat köszönhet, hiszen ő szerettette meg vele a sportágat, az ő kezei alatt lett bajnok és kupagyőztes is.

Az 1973-ban megszerzett arany a klubnak és Harsányi Máriának is az első volt. A következő évben még egyszer bajnoki címet és kupát is nyert a városmajoriakkal, aztán hazaigazolt, és Szekszárdon épített karriert – innen lett válogatott, de igazából edzőként teljesedett ki. Az akkori bajnokságban Németh Ágnes – őt sem kell bemutatni senkinek – mögött második lett a pontdobók versenyében, s rögvest jött is a válogatott meghívó. Három alkalommal is felhúzhatta a címeres mezt, de nagy bánatára nagy nemzetközi tornán már nem adatott meg neki, hogy játsszon.

Harsányi Mária büszke arra, hogy többszörös válogatottakkal dolgozhatott együtt – Ináncsinét, Szabics Magdolnát, Budavári Zsuzsát, Geiszhauer Évát említi – a fővárosiaknál, Szabics Magdolnától például úgy megtanult védekezni, hogy később ő lett a budapestiek egyik legjobb „emberfogója”.

Nemcsak játszott a BSE-ben, hanem a kosárlabdázás mellett edzősködött is, serdülő csapatával akkor a hatos döntőbe jutott, nála kezdett kosarazni Deák Éva, aki ma a Vasas utánpótlásában dolgozik, de volt játékosa a későbbi sokszoros válogatott Fodor Katalin és Lisziewicz Júlia is.

Az igazi sikereket Szekszárdon érte el, hogy ne menjünk nagyon messzire, idén tavasszal megnyerte az U14-es csapatával az országos serdülő bajnokságot, s olyan játékosokat nevelt ki a sportágnak, mint Studer Ágnes, aki ma már a török sztárklub, a Mersin légiósa, s aki éppen minap adott egy hosszabb interjút a TEOL.hu-nak.