Negyvennégy év a korkülönbség

Az MLSZ Adatbank segítségével eljátszottunk a gondolattal, mekkora lenne a legnagyobb korkülönbség, ha Tolnában is érvényben (vagy éppen nem lenne érvényben) a korosztályos szabály. Nem gondoltuk volna, de a legidősebb és a legfiatalabb játékos egyazon csapatból, a Bölcskei SE-ből került ki. A mérkőzésre nevezett „legrutinosabb” labdarúgó Farsang János, aki a napokban ünnepelte 56. születésnapját, míg a legfiatalabb Szabó Zalán Bence, aki decemberben tölti csak be a 13. életévét. A legidősebb játékos, aki pályára is lépet a szezonban, Sánta István, az ASE Paks 1970-ben született játékosa.