Komoly változások zajlottak le és zajlanak le most is a tolna-mözsi klub életében. Simon Boglárka ötéves elnöki mandátuma lejárt, a tizenhét fős közgyűlés pedig újra bizalmat szavazott az egyesület első emberének. Elnökségi tag lett Orbánné Kapéter Márta, Vargáné Lengyel Csilla és Folk György, az elnökhelyettesi tisztséget pedig Simon Ferenc tölti be.

Az újraválasztott elnök lapunknak elmondta, új alapokra helyezik a klub működését, amit mi sem bizonyít jobban mint, hogy elkezdte a futsal edzői képzést, valamint munkahelyet váltott, így több ideje lesz az egyesület irányítására.

Férfivonalon fentről lefelé kezdik az építkezést. Az elmúlt években a regionális futsalbajnokságnak számító NB III-ban indult el a Tolna-Mözs, az előző szezonban pedig a másodosztályban mutathatta meg magát a csapat. Mellettük az új idényben U17-es és U19-es együttest is indítanak, a közel húsz-húsz fős keretüknek egy része helyi, de a környező településekről, Zombáról, Szekszárdról és Dunaszentgyörgyről is érkeztek játékosok. Az első időszakban a tisztes helytállás lesz a céljuk Kneller Balázs vezetésével (az edzések irányításában Ágics Péter és Merkl Dániel segít neki), majd a fiatalok beépítése a felnőttcsapatba.

Ugyanezekkel a kezdeti irányelvekkel kezdődött meg a munka a lányoknál is, de helyzetüket ez esetben nehezíti, hogy az elmúlt évek miatt egy korosztály teljesen kiesett. Folk György és Folk Renáta kezei alatt a Bozsik-programban versenyeztethető U7-es, U9-es, U11-es korosztályban, az U14-eseknél 3/4-es pályán indítanak csapatot azzal a céllal – a férficsapatokkal hasonlóan –, hogy csapat összetartással- és kovácsolással megalapozzanak egy olyan együttest, amire a későbbiekben szakmailag lehet építeni, fogalmazott Simon Boglárka.