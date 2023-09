Ketten is dupla duplát értek el

A szekszárdi és a szigetszentmiklósi csapatban is akadt egy-egy játékos, aki dupla duplát (a kiemelt statisztikai mutatóban kétszámjegyű eredmény) ért el. A KSC-ben Jacinta Monroe a 19 pontja mellé 10 lepattanót is leszedett, a BKG-ben pedig Chloe Marotta a 28 pontját 11 lepattanóval fejelte meg. Mégsem ők, hanem Santa Baltkojiené bizonyult a meccs legjobbjának (legalábbis az értékindex alapján), a litván 23 pontot dobott, volt 13 kiharcolt faultja, ehhez hozzátett 6 lepattanót és 5 gólpasszt, amivel 36 VAL-pontot íratott fel a statisztikai lapjára. Kevéssel maradt el tőle a KSC-s Ana Vojtulek, aki kiváló második félidőt produkált, 17 pontja mellé 9 lepattanót csípett meg, s volt 4 asszisztja és 4 kiharcolt faultja, ami 32-es értékidexet ért számára.