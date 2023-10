Nagyon bekezdtek a bonyhádiak hazai pályán, akik negyedóra játék után már 5–0-ra vezettek az ASE Paks ellen, végül tizenháromig meg sem álltak és továbbra is őrzik vezető helyüket a bajnokságban. Nemcsak a tabellán, de találatok számában is próbálja tartani a lépést a listavezetővel a Bölcske és a Dombóvár. Előbbi ugyancsak tizenháromig jutott a sereghajtó Aparhant ellen, jócskán kozmetikázva hazai gólarányán, míg utóbbi gárda egy tucatot vágott a bonyhád-börzsönyieknek. A Bátaszék továbbra is veretlen ideiglenes otthonában, Őcsényben, ahol ezúttal a faddiakat múlta felül.

Tolna Vármegyei I-II. o. Kvalifikáció 11. forduló

Bonyhád Völgység LC–ASE Paks 13–0 (9–0). Bonyhád, v.: Szabó P. (Lengyel S., Huszár). Gólszerző: Deli D. (9., 33., 43., 63.), Lizák P. (3., 6., 88.), Sütő E. (11., 21.), Cseh T. (85., 90.), Heisler (14.), Major P. (42.)

Dombóvár FC–Bonyhád-Börzsöny SE 12–1 (7–1). Dombóvár, v.: Álló (Kovács L., Málinger). Gólszerző: Hetesi (3., 31.), Kovács L. (4., 26.), Horváth Á. (27., 50.), Gerlecz (68., 86.), Pataki A. (13.), Orsós T. (19.), Párkányi (19.), Vörös Á. (91.), illetve Kósa (35., 11-esből)

Bátaszék SE–Faddi SE 3–0 (1–0). Őcsény, v.: Szappanyos (Berengyán, Kapéter J.). Gólszerző: Héhn F. (11., 60.), Sümegi B. (85., 11-esből)

Bölcskei SE–Aparhanti SE 13–1 (9–1). Bölcske, v.: Debreceni K. (Petrovics, Prantner M.). Gólszerző: Farsang P. (7., 18., 21., 51., 69.), Szili I. (34., 34., 45.), Rodenbücher T. (32., 88.), Kovács E. (6.), Hanol M. (12.), Götz (70., öngól), illetve Árpa B. (10.)

A Kakasd SE–Nagymányoki SE, a Tengelici SE–Mórágyi SE és a Kisdorogi FC–Tolna VFC találkozót vasárnap 13.30 órakor rendezik. A Teveli Medosz SE a fordulóban szabadnapos.