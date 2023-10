Jó kis szériába került a Szekszárdi UFC. Az NB III-as bajnokság Dél-Nyugati csoportjában szereplő sárga-fekete alakulat az előző három bajnokiján nem kapott ki, sőt még gólt sem kapott. A PTE-PEAC-ot hazai pályán 2–0-ra, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő csapatát idegenben 3–0-ra verték, legutóbb pedig hazai pályán úgy végeztek 0–0-ra az FC Dunaföldvárral, hogy ők bosszankodhattak a győzelem elmaradása miatt.

„Nagyon jót tett a lelkünknek, és az önbizalmunknak, hogy az előző három fordulóban nem szenvedünk vereséget. Bántott bennünket, hogy nem kezdtük jó a szezont, hogy az első kilenc fordulóban csupán két döntetlenre futotta az erőnkből. De akkor is tudtuk, hogy sokkal több van a csapatunkban, s szerencsére a sok munkának meg is lett az eredménye, a pécsieket és a gárdonyiakat is legyőztük, legutóbb pedig a jó erőkből álló dunaföldváriak ellen is pontot szereztünk” – fogalmazott a szekszárdiak kapitánya a közösségi oldalon.

„A sikereknek köszönhetően erősödött a csapategységünk, amivel korábban sem volt baj, hiszen egy igen összetartó közösség a miénk. Nagyon bízunk benne, hogy folytatni tudjuk ezt a jó sorozatot, és vasárnap Nagykanizsáról sem üres kézzel jövünk haza. Szeretnénk legalább egy pontot elhozni, az őszi idényből hátralévő meccsek közül pedig minél többet megnyerni, hogy feljebb tudjunk zárkózni a bajnoki tabellán!” – tette hozzá Arena Ármin.

A szekszárdiak vasárnap 13 órától játszanak a dobogó harmadik helyén álló FC Nagykanizsa otthonában. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen a kanizsaiak hazai pályán még veretlenek, négy győzelmük és egy döntetlenjük van – igaz, egyszer minden sorozat megszakad...

A Tolna vármegyei csapatok közül az FC Dunaföldvár a Ferencváros második számú csapatát fogadja, a Paksi FC második csapata a fehérváriak második sorával csap össze idegenben, míg a majosiak Gárdonyba látogatnak vasárnap.