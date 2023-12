Újvidéken rendezték meg a Szerbiai Muaythai Szakszövetség Liga Nade nemzetközi bajnokságot, ahol Magyarországot a szekszárdi Muay Thai Sportegyesület két versenyzője, László Tóbiás és Balassa Nikolett képviselte.

– László Tóbiás a 63,5 kilogrammos súlycsoportban lépett kötelek közé junior korcsoportban, ellenfele a Memento Mori Novi Sad MMA Club versenyzője Vanja Simic volt – tájékoztatta lapunkat Eördögh Péter, a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület vezetője, majd folytatta: Tóbiás szépen hatástalanította ellenfele belharctechnikáit, erőteljes ütéseivel, könyök és combrúgás találataival fölénybe került és egyhangú pontozással nyerte a mérkőzést.

Másodikként a fiatal magyar bajnok, a 12 éves Balassa Nikolett érkezett a kék sarokba. Elmondható, hogy a thaibox nem bővelkedik fiatal női versenyzőkben, így sokszor a nevezés után nehéz vagy egyáltalán nem lehetséges azonos kor és súlycsoportban ellenfelet találni a sportolóknak.

– Ezúttal is így történt, korosztályos ellenfél hiányában és tapasztalatszerzés céljából Niki elvállalt egy mérkőzést a Victory Gym edzőjének, Bogdan Stojcicnak a lányával, Helena Stojciccal, aki két évvel idősebb és egy súlycsoporttal nehezebb volt. Ezekben a korosztályokban fejlettség szempontjából két év nagyon sokat jelent. Ráadásul a szerb lány szertornában is jeleskedik, így belharcban jóval erősebb volt Nikinél, aki bár hősiesen küzdött három meneten keresztül, mégis a papírforma érvényesült és ezüstéremmel térhetett haza. A jövőben is szeretnénk rendszeresen részt venni a közismerten kemény harcosairól ismert Szerbiában és Horvátországban szervezett thaibox mérkőzéseken, hogy a fiatal versenyzőink minél nagyobb számú, különféle adottságokkal és küzdő stílussal rendelkező ellenfelekkel szerezzenek egyre több rutint.

A Liga Nade következő fordulóját Zágrábban tartják jövőév februárjában. A Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület versenyzői legközelebb december 9-én lépnek ismét ringbe a NAKE nyílt Muaythai és K-1 Kupán Pécsen.