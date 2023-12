Szerencsés időjárást fogott ki az UNIO Box Team tavaly visszavonult bunyósa, a hőmérő higanyszála szerda kora délután 12 Celsius-fokig kúszott fel, ami nemcsak a szervezőt, de jó néhány barátját is kicsalogatta a Szekszárd határában található tóhoz. Közülük öt bátor férfi és négy náluk is bátrabb hölgy mártózott meg a mindössze 5,3 fokos vízben.

Voltak, akik csak a lábuk szárát tették bele a korábban szebb körülményeket is látott tó vizébe, de Halász Gáborhoz többen is csatlakoztak, akik megmártóztak és úsztak is benne.

– Három és fél éve kezdtem el foglalkozni a légzéstechnikával, azt követte a hideg merülés, ez a két dolog jól kiegészíti egymást. Rengeteg pozitív hatással jár, sok hormon termelődik ezáltal, és ha ehhez a stresszhez hozzászokik az ember, akkor mindennel szemben ellenállóbb lesz – mondta a pár perces mártózás után lapunknak Halász Gábor, aki erre 2021-ben még egyedül vállalkozott, tavaly már társa is akadt, idén pedig közel negyvenen voltak kíváncsiak a produkcióra.