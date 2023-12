Történelmi mérkőzést játszottak vasárnap a Fehérvári úton, a két klub közel másfél évtizedes közös NB I-es múltjában ugyanis nem fordult még elő, hogy Paks az élről fogadja a rekordbajnokot, de olyan is mindössze negyedszer, hogy az atomvárosiak a tabellán előkelőbb helyen álljanak a Ferencvárosnál. A rekord nézőszám ugyanakkor elmaradt, a napokban lehullott hó, amiről a pálya szélére eltolt túrások is árulkodtak, illetve a fagypont körüli hőmérséklet sokakat eltántorított a helyszíni szurkolástól.

A hivatalos adatok szerint így is négyezren a helyszínen voltak kíváncsiak a listavezető és a címvédő találkozójára (összesen 4300 belépő került értékesítésre), köztük a „keménymagok”. A fővárosi szurkolók megtöltötték a vendégszektort, de az Atomic Strike zászlaja mögötti szektorban sem lehetett leejteni egy gombostűt sem. A két tábor mérkőzés előtti hangpárbaját a ferencvárosiak nyerték, a pályán azonban az történt, amit Bognár Györgyék álmodtak meg.

Egy ajándékba kapott labdából az Ibrahim Cissével harcoló Könyves Norbert szerezte a paksiak második gólját (Molnár Gyula)

Mezei Szabolcs bal oldali szögletére Papp Kristóf érkezett a legjobb ütemben, Dibusz Dénesnek közelről esélye sem volt védeni. Hátrányból jött előre a Fradi, a hazaiak pedig a két előre tolt támadó, Hahn János és Könyves Norbert gyorsaságában bíztak. Előbbit combsérülés miatt korán elveszítették a paksiak, utóbbi viszont kihasználva Aaneba röviden hátratett labdáját, lecsapott rá és növelte a listavezető előnyét.

Nem tudott mit kezdeni a Ferencváros a paksi letámadásokkal és látszólag a kissé fagyos talaj is a vendégek dolgát nehezítette jobban az első félidőben. Helyzeteket így is sikerült kialakítania Dejan Sztankovics együttesének, de Civic távoli lövésénél Szappanos Péter jelezte, a pálya fölé szépen lassan bekúszó füstfelhő mögött azért ott áll a gólvonal mögött, ahogy a kapu előtti tűzijátéknál Kinyik Ákossal közös erővel is megóvta a góltól csapatát.