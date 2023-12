Különös év volt az idei Szemerei Levente számára. A szekszárdi sportklub szedresi atlétája nagyot alkotott élete első felnőtt világbajnokságán. A Budapesten megrendezett eseményen 40. helyen végzett a maratoni távon, amivel a magyar delegáció legjobb eredményét érte el.

Remek sikereket hagyott maga mögött Szemerei 2023-ban. A magyar maratoni bajnokságot egyéni csúccsal nyerte, a bécsi maratonon a legjobb magyarnak bizonyult – amivel kvalifikálta magát a vb-re –, Varsóban maratoni versenyt, Podgoricában félmaratoni versenyt nyert.

A kiváló teljesítményét a vármegyeszékhely közgyűlése is elismerte, hétfőn átvehette a „Szekszárd Sportolója 2023” elismerő címet.

„Boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a díjat, jól esik, hogy Szekszárd városa is elismeri az eredményeimet. A hazai világbajnokság miatt ez az év számomra más volt, mint a korábbiak, remélem, hogy 2024-ben az Európa-bajnokságon is jól teljesítek, s a párizsi olimpián is megmutathatom majd magamat” – fogalmazott Szemerei Levente.

A 23 éves futó számára ilyenkor, az év vége felé sincs megállás, minden nap két edzés vár rá, egyedül huszonnegyedikén, szenteste áll meg – de csak egy pillanatra. Ajándékozni csak a szűk családi körben szokott. Kedvence a bejgli, amiből a huszonkilencedikén kezdődő afrikai edzőtáborba is visz majd.

A szilveszter is ott fogja tölteni – eddig bejöttek neki ezek az edzőtáborok, szurkolunk, hogy a jövő év sikereit is sikerüljön megalapoznia.