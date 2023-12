Még Tornyi Barnabás is eljött a Fenyő Kupára szurkolni. A Miamiban élő szakember Szekszárdon kezdte edzői karrierjét, az NB I-ben ült a Honvéd, a Vasas, a Tatabánya, a Győr, a Zalaegerszeg, a Dunaújváros, a Siófok és a Diósgyőr kispadján is. Utóbbi volt az eddigi utolsó magyar csapata, nem csoda, hogy kedélyesen elbeszélgetett Buzás Attilával, a DVTK egykori karmesterével.

A Bátaszék SE edzője nemcsak nézője, hanem aktív résztvevője is volt a kupának, amelyet csapatával, a Welorex-szel megnyert az amatőröknél. Jó kis csapattal, hogy mást ne mondjunk, ott volt köztük Máté Csaba, a Ferencváros korábbi vezetőedzője, az NB I-ben négyszeres bajnok paksi ikon, Éger László, de Nagy Sándor, Bozsér György vagy a 700 gólos Böde Pista is szerelést húzott. Az amatőr fináléban a Welorex a God Cart verte meg, amely szintén nem állt fel rosszul, tíz évvel ezelőtt mindannyian játszottak – és nem is rosszul! – a Dienes Pál dirigálta bátaszéki megye egyes gárdában.