Marco Rossi nemrégiben az egyik olasz lapnak adott exkluzív interjút, ahol az olasz másodosztályban szereplő Parma magyar játékosáról, Balogh Botondról fejtette ki a véleményét – írta meg a Magyar Nemzet. A huszonegy éves védő aktuális helyzete mellett a magyar csapat edzője elárulta, hogy szeretné büszkévé tenni a magyar szurkolókat, és beszélt az európai klubok ajánlatairól is.

Ha játszik, játszhat a válogatottban is

Marco Rossi csapata nemcsak az Eb-selejtező sorozatot zárta veretlenül, hanem a teljes naptári évet is, ilyen bravúrra legutóbb 47 éve nem volt példa a magyar válogatott történetében – olvasható az Origón. A magyar válogatottal elért sikerei mellett a nemzeti csapat edzője az olasz másodosztályú Parmában futballozó Balogh Botondról is elmondta a véleményét a parmatoday.it nevű honlapnak. A fiatal védő az idei szezonban nyolc mérkőzésen mindössze 720 percet játszott a Parma csapatában, amely tizenkilenc forduló után az első helyen áll az olasz másodosztályban. Rossinak tetszett a fiatal védő játéka, de egy dolog aggasztotta a védővel kapcsolatban, aki legutóbb végig pályán volt a Montenegró elleni Eb-selejtezőn – írta meg a Magyar Nemzet. „Balogh mindig jól játszott, amikor bekerült a csapatba. A jelen viszont arról árulkodik, hogy nem mindig kap lehetőséget. Számunkra kulcsfontosságú lenne, hogy folyamatosan játsszon” – árulta el a magyar válogatott edzője. Rossi nem akart beleszólni abba, hogy Baloghnak csapatot kéne váltani a több játéklehetőség érdekében, ő csak a magyar válogatott érdekeit tartja szem előtt. „Senkit nem akarok befolyásolni. Viszont ha Balogh folyamatosan játszik, akkor bekerül a keretbe, ha nem, akkor kimarad” – mondta el Marco Rossi.



Rossi nem megy sehová

A magyar válogatott remeklése után felvetődött annak a lehetősége, hogy Marco Rossit esetleg elcsábíthatják más külföldi klubok az Európa-bajnokság előtt. Az olasz szakember az olasz lapnak adott interjújában mindenkit megnyugtatott, hogy erről nincs szó. „A szerződéséket be kell tartani, nem korrekt dolog elhagyni a válogatottat néhány hónappal az Eb előtt” – vélekedett Rossi. Picit meglepő, hogy a magyar csapat edzője még nem kapott megkeresést Olaszországból, ellenben más, magasabb szintű bajnokságokból érkeztek komolyabb ajánlatok – írta meg a Magyar Nemzet. „Nincsenek meg a feltételei annak, hogy visszatérjek Olaszországba. Onnan soha nem volt semmiféle megkeresésem. De három héttel ezelőtt visszautasítottam egy Premier League-csapat megkeresését, ez már a második alkalom volt” – árulta el Marco Rossi, aki bízik benne, hogy a 2024-es év még sikeresebb lesz, mint a remek eredményekben bővelkedő 2023-as esztendő.

https://www.youtube.com/watch?v=QpakmLPYt3I