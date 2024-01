Nagyot mennek a téli teremtornák Dombóváron. Kis Dániel a sokadikat rendezte meg a hétvégén, s ahogy a korábbiak, úgy a III. DLK Kupa is kiváló meccseket, és végig telt házat vonzott. Egy héttel korábban, a II. DLK Kupán még csak tíz csapatot tudott fogadni a szervező, hiszen akkor egy napon belül délelőtti és délutáni lebonyolításban egy profi tornát is rendeztek. Most tizenhat gárdát fogadtak a szervezők, s akár még többet is tudtak volna.

Érkeztek csapatok Pécsről, Szigetvárról, Kaposvárról és Marcaliból is, azaz mondhatjuk, hogy a dél-dunántúli régiót szépen lefedte a kupa. Az A-csoportból a Dombóvári LK és a Vásárosdombó, a B-jelű négyesből a Bükkösd Ökopark és a Megye 5, a C-csoportból a Random Bistro Marcali és a Mina Bau Kft., a D-ből pedig az Eagles és a Haverpool jutott tovább.

A győzelmet végül az Eagles nevű formáció szerezte meg, miután a döntőben 1–0-ra legyőzte a Random Bistro csapatát. A bronzérmet a vásárosdombóiak vitték haza, mégpedig a második kupán harmadik DLK elől. A torna gólkirálya Kovácsevics Árpád (Eagles) lett, a legjobb kapusnak Kalmár Jánost (Vásárosdombó), a legjobb mezőnyjátékosnak pedig Belső Marcellt (Random Bistro) választották.

A szervező érdeklődésünkre azt mondta, a nagy sikerre való tekintettel a tornának mindenképpen lesz folytatása.