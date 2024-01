Alig több, mint két héttel azt követően, hogy az élvonalbeli bajnokság utolsó őszi fordulójában a Fehérvár vendégeként 2–0-s vereséget szenvedett a Paksi FC, a játékosok kedden már meg is kezdték a munkát a Fehérvári úti stadion edzőpályáján. Az időjárás annyiban kegyes volt az őszi bajnokhoz, hogy száraz körülmények között, ugyanakkor mégis kicsit „csípős” időben zajlott le az első tréningje az újévben.

„Gyorsan eltelt ez a két hét, de úgy gondolom, mindenkinek szüksége volt rá. Lementek az ünnepek, most pedig el is kezdjük a felkészülést a tavaszi etapra, a szezon második felére – vélekedett Szabó János, aki ősszel 14 bajnokin három gólt szerzett. – Fontos volt a korai kezdés, hogy lendületben maradjuk, mert persze februártól továbbra is jó formát mutatva lépnénk pályára hétről hétre a bajnokik alkalmával. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ebből a felkészülési időszakból. Nehéz tavaszra számítunk, így a következő hetekben a lehető legtöbb munkát kell beletennünk” – fogalmazott a klub honlapján a rutinos védő.

Bognár György szinte a teljes csapatra számíthatott, kivétel volt ez alól a baloldali szárnyvédő Silye Erik, akinek még a Debrecen elleni novemberi bajnokin sérült meg a válla, amit később meg is kellett operálni. A fiatalok mellett, akik tavasszal is fontos játékperceket kapnak majd, ott volt a tréningen a kiváló őszt futó, de az utolsó három bajnokit szintén sérülés miatt kihagyni kényszerült Windecker József, valamint a csapatkapitány Böde Dániel is.

A 37 éves támadó formában tartotta magát az ünnepek alatt is, hiszen a zöld-fehér gárdával pályára lépett a bonyhádi Karácsonyi Öregfiúk Kupán, a Sarki Kocsma kapusaként a madocsai teremtornán, míg a Welorex-szel a negyvenedik alkalommal kiírt bátaszéki Fenyő Kupán szerzett bronzérmet.

A Paksi FC őszi bajnokként várja a február 2-i folytatást, előnye a második Ferencvárossal szemben egy, a harmadik Fehérvár előtt négy pont.

Hat edzőmeccsel készülnek

Az atomvárosiak január 10-én (szerda) a másodosztályú Siófok ellen kezdik meg a téli felkészülési mérkőzéseik sorát, majd három nappal később az NB II-ben újonc BVSC-Zuglóval találkoznak. Mindkét mérkőzést Pakson játsszák 12 órás kezdéssel.

Bognár György együttese ezt követően edzőtáborba vonul, január 16-tól 27-ig ismételten a törökországi Belekben készülnek. A másfél hét alatt – az előzetes tervek szerint – négy edzőmecccset játszik a csapat. Elsőként a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecin „B”, majd az „A” gárdájával mérkőzik meg 19-én, majd 24-én az osztrák első osztályú FC Blau-Weiss Linz, két nappal később a bolgár Botev Plovdiv vár Bödéékre.

A bajnokságot odahaza a Puskás Akadémiával kezdi a PFC.