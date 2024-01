A paksi fiatalok fele a játéknap délelőttjén még az A-csoportos gárda edzésén vett részt, majd négy óra buszút után a feljutásért harcoló Tiszaújváros vendégeként lépett pályára. Ez azonban nem látszott meg Kékesi Kolosék első félidei játékán, másfél negyeden keresztül vezettek a találkozón és a nagyszünetre is csak négypontos hátránnyal mentek.

A harmadik negyedben azonban már érződött a fáradság az Atomerőmű játékán, dobószázalékuk ebben a tíz percben ötven százalék alatt maradt, emellett hatszor adták el a labdát. A 47–44-es állásnál 12–0-s sorozatot futott a Tiszaújváros, ami után a záró felvonás már csak formalitás volt.

„Jól játszott a Tiszaújváros, kellően agresszív volt védekezésben és támadásban is. Az első félidő elfogadható játékot hozott, a harmadik negyedben azonban rossz dobószázalékunk volt, és kialakult egy eléggé markáns különbség – fogalmazott Morgen Frigyes. – A játékosaim fele A-csoportos edzésen vett még részt a délelőtt folyamán, a mikrobuszban is utazott négy órát, azt gondolom, ennek is betudható az a fizikai fáradtság, ami tetten érhető volt a második félidőben. Ez a fizikai fáradtság aztán már belehajszolt minket rossz döntésekbe is, rossz kiválasztásokba is, a dobásaink sem ültek úgy” – tette hozzá a paksiak edzője.

NB I/B, Zöld csoport, alapszakasz, 16. forduló

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK–Atomerőmű SE U23 88–62 (15–18, 25–18, 23–14, 25–12)

Tiszaújváros, v.: Gaál I., Tóth K., Gombos

Tiszaújváros: LAKATOS M. 17/6, Bán T. 15/12, Molnár B. 3/3, KOCSIS Z. 10/3, Okoh 6. Csere: KISS K. 15/3, Gáspár B. 10, Csák B. 5, Kovács Z. 4, Orliczki 3/3, Czimer. Edző: Lekli József

ASE: Heimann 8, Imre M. 2, Kékesi 12/3, GÉRINGER 20/6, Sövegjártó 5/3. Csere: Inalegwu 5/3, Arnold B. 4, Pajor K. 1, Nagy D. 5/3, Bene, Arató, Békési. Edző: Morgen Frigyes

A bajnokság állása

1. Dávid Kornél KA 16 15 1 1394–1083 0.97 2. Tiszaújváros 16 12 4 1325–1073 0.88 3. SMAFC 16 11 5 1317–1228 0.84 4. UNI Győr 16 11 5 1298–1238 0.84 5. Atomerőmű SE U23 16 10 6 1327–1243 0.81 6. NKA Pécs II. 16 9 7 1211–1156 0.78 7. Nagykőrös 15 8 7 1230–1203 0.77 8. Veszprém 16 8 8 1330–1280 0.75 9. Dunaharaszti 15 6 9 1056–1095 0.70 10. Békéscsaba 16 6 10 1301–1380 0.69 11. Vásárhely 16 6 10 1185–1341 0.69 12. Eszterházy SC 16 5 11 1068–1288 0.66 13. Pénzügyőr SE 16 2 14 1105–1312 0.56 14. Százhalombatta 16 2 14 1159–1386 0.56