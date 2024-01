A szekszárdi sportcsarnok sem arról híres, hogy télen nagy hőség uralkodna benne, de a ceglédiek ideiglenes otthona, az albertirsai „aréna” jelenthet neki, inkább a tíz fokhoz volt közelebb a hőmérséklet, mint a húszhoz.

Mondhatni hűvös fogadtatásban volt tehát része a KSC-nek, s a kék-fehérek nehezen is melegedtek be a játékba, az első negyed közepére nyolc pontos előnyt adtak az Elefántkölyköknek. Igaz, a CEKK addig nyolcvan százalékkal dobott mezőnyből, mindössze egy tripla kísérlete maradt ki az új amerikai irányítónak, Carrnak. Ráadásul a hat büntetőjükből is csak egyet hibáztak Czankék. Djokics mester időt is kért, ami után szigorítottak a védekezésükön Theodoreánék, és a negyed végére egy pontnyira felzárkóztak (19–18).

A második periódus közepéig felváltva estek a kosarak, mígnem a 17. percben átvette a vezetést a Tarr KSC. S bár ebben jelentős részt vállalt a két amerikai magas ember, Westbeld és Monroe, utóbbi – tőle szokatlanul – zsinórban három büntetőt kihagyott, így nem tudott ellépni csapata a házigazdától. Az utolsó másfél percben felpörgött Horváth Betti, aki szórt egy triplát, majd kétszer is jól tette be a lasztit Westbeldnek, így végül héttel ment a szünetben már a Szekszárd (37–44). Kellett ehhez persze az is, hogy a ceglédiek új francia légiósa, Sarah Shematsi eddigre már négy személyi hibát vétett, így kénytelen volt őt leültetni Lô Elhadji Malick.

Westbeld átmentette eredményes játékát a nagy szünet utánra is, és más sebességi fokozatban kosárlabdázott a KSC. A gyors indításokból sorra értékesítette a ziccereket, középtávoli lehetőségeket az amerikai spíler. A 26. percben már hússzal vezetett a Szekszárd (39–59), amely addig tizenöt pontot dobott, s mindössze kettőt kapott. Malick edző időt kért, zóna védekezésre váltottak Barnai Juditék, és a negyed végére visszadolgozták magukat bőven húsz alá (51–65).

A záró tíz percet 15–0-s rohammal indították Borosék, majd már harmincnál is több volt közte (38. perc: 53–84), vagyis eldőlt a találkozó. A meccs hajrájában új saját nevelésű szekszárdi játékos debütált az élvonalban, miután lehetőséget kapott a mindössze 15 éves Nyári Döníz is Djokics Zseljkótól. A KSC a hetedik sikerét ünnepelhette Albertirsán, a Ceglédiek pedig továbbra is nyeretlenek az idei bajnoki szezonban.

Nyári Döníz 15 évesen mutatkozhatott be az NB I-ben

Fotó: Finta Viktor

Tippmix Női NB I/A, alapszakasz, 11. forduló

VBW CEKK Cegléd–Tarr KSC Szekszárd 60–86 (19–18, 18–26, 14–21, 9–21)

Albertirsa. V.: Minár, Lengyel Á., Szilágyi B.

Cegléd: Carr 10, Czank 6, RAKITA 6, SHEMATSI 19/15, Barnai 3. Csere: Kobolák 3/3, Szirony D. 8/6, Andi H. 2, Farkas P. 3/3, Viszmeg M. Vezetőedző: Lo Elhadji Malick

Szekszárd: HORVÁTH BERNADETT 8/6, BOROS J. 14/6, Miklós M. 8, WESTBELD 20, MONROE 21. Csere: Krnjics 9, THEODOREÁN 4, Szücs G. 2, Árvai, Nyári. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–7. 6. p.: 15–7. 9. p.: 17–12. 14. p.: 24–24. 16. p.: 29–30. 18. p.: 37–35. 22. p.: 37–47. 26. p.: 39–57. 30. p.: 51–65. 33. p.: 51–72. 38. p.: 53–84.