Windecker József visszatérhetett a Paksi FC-be. Nem mondjuk, hogy miatta, de győzött Kisvárdán a Paksi FC. A középpályás az előző körben kihagyta a ZTE elleni bajnokit, amelyet nem mindennapi körülmények között veszített el 4–3-ra a Paksi FC.

Most mindenképpen javítani akartak a zöld-fehérek, akik a vesztett pontokat tekintve a zalaiak elleni vereségükkel hátrányba kerültek a címvédő Fradival szemben. Jobban is futballoztak az első félidőben Bognár György tanítványai, s Mezei Szabolcs tizenegyesből szerzet góljával meg is szerezték a vezetést. A várdaiak sok veszélyt nem jelentettek Szappanos Péter kapujára, akinek igazából dolga sem akadt. Ellenben a hazaiak kapusának Windecker József remek fejesénél, még 0–0-nál nagyot kellett védenie, hogy ne hulljon be a labda a léc alá. A negyvenedik percben így is egyenlíthetett volna a hazai gárda, a horvát Adrija Filipovic azonban tisztán, nyolc méterről a kapu mellé fejelte Jasmin Mesanovic baloldali beadását.

A második félidőre egy lendületesebb Kisvárda jött vissza a pályára, s bizony benne volt, hogy kiegyenlítenek. Előbb Bernardo Matic fejese csattant a kapufán, majd jött Szappanos Péter, érthetetlen tarolása után tizenegyeshez jutottak a pirosmezesek, de Jasmin Mesanovic lövését védte a paksi kapus, jóvá téve a hibáját. Aztán jött a kapuscsere, mert Szappanos rosszul ért talajt, miután Mesanoviccal ütközött, Simon Barnabás állt be, de nem volt dolga. A hajrában hosszabb ideig a paksi kapu előtt tartotta a labdát a Kisvárda, amelynek bőven megvolt az esélye az egyenlítésre, de PFC végül kihúzta, és története során első alkalommal győzött Kisvárdán, egyúttal javított a Zete elleni vereség után.

OTP Bank Liga, 22. forduló

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1 (0–1)

Kisvárda, 1910 néző. Vezette: Antal P. (Berényi Á., Belicza B.)

Kisvárda: Petkovics – Navratil (Melnyik, a szünetben), Lippai, Jovicic, Ötvös, Körmendi (Camaj, a szünetben) – Matic (Lucas, 63.), Nikolov (Balogh N., a szünetben), Cipetic – Mesanovic, Filipovic (Wellington Nem, 67.). Paks: Szappanos (Simon, 77.) – Kovács K. (Szabó J., 94.), Szélpál, Kinyik, Vas G., Osváth – Papp K., Windecker, Mezei (Balogh B., 68.) – Könyves (Szabó B., 68.), Tóth B. (Böde, 77.).

Gólszerző: Mezei Sz. (33., 11-esből)