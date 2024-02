„Jól indultunk, az eredmények szempontjából mindenképpen. Ahogy ősszel, tavasszal is meccsről meccsre készültünk és készülünk a jövőben is. Sűrű volt az első két hét, tele szoros meccsekkel, így talán érthető, még nem a legjobb játékunkkal rukkoltunk elő, viszont a kiharcolt győzelmek is három pontot érnek, az a lényeg” – fogalmazott a középpályás a paksi klub internetes oldalán.

A PFC egy Puskás Akadémia elleni hazai 2–1-es győzelemmel kezdte az idényt, aztán 1–0-ra nyert Mezőkövesden, majd pedig hazai pályán szintén 1–0-s sikert aratott a kecskemétiek ellen. Az előző körben szinte már zsebben volt az újabb siker, de hiába vezetett már 3–1-re is a Paks, a Zalaegerszeg a semmiből feltámadt, és két potyagóllal 4–3-ra megnyerte a találkozót.

„Mind a Puskás Akadémia, mind a Mezőkövesd, mind a Kecskemét ellen volt tizenöt-húsz perc, mikor újra jobb játékkal tudtunk előrukkolni, és a Zalaegerszeg ellen is sokáig jól futballoztunk. Ebben a kérdéskörben viszont nem szabad elfelejteni, immáron komolyan készülnek ellenünk a többiek, próbálják kihúzni a méregfogunkat. Talán ezért sem tudunk egyelőre újra igazán látványos futballt játszani” – tette hozzá Papp.

A középpályás a megszerzett pontokat illetően azt mondta, nem szabad azzal foglalkozniuk, hogy állnak a tabellán. Persze – tette hozzá – jó lenne, ha a szezon végén is ott állhatnának a dobogón, s végre sikerülne átlépniük az árnyékukat.

„Ugyan párszor kacérkodtunk a dobogóval és az európai poronddal, de végül sajnos még nem jött össze, most ezt az árnyékunkat próbáljuk átlépni. Jó pozícióban vagyunk, viszont nem szabad ezzel foglalkoznunk, csinálnunk kell mindent ugyanúgy tovább, mint eddig. Nyáron volt egy nagyobb mozgás az öltözőben, de kiváló társaság jött össze mind emberileg, mind a képességeket tekintve. Elég, ha csak Szappanos Pétert vagy Mezei Szabolcsot említem, de minden új játékosunk hozzá tudott tenni a csapat formájához” – zárta Papp Kristóf.

A paksiak vasárnap 15 órától a kiesés elől menekülő Kisvárda Master Good vendégei lesznek.