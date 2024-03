A Horváth György dirigálta paksiak Nagykanizsáról hoztak el egy pontot, mégpedig egy olyan meccsen, amelyen egy percen belül esett a két találat. Előbb Sóstai Lili révén a zalaiak találtak be, aztán Horváth Melitta volt eredményes. A paksiak vezetőedzője a Kerekes – Marosi, Lusinszki, Tancsa, Szűcs, Kiss, Horváth, Bogdán, Fodor, Fritz, Győrfi összeállításban küldte pályára a csapatát, csereként Sárosdi, Feczer és Botos állt be.

„Ami az előző héten nem ment, most azzal szereztünk pontot. A lányok kiválóan beleálltak ebbe a mérkőzésbe, elsősorban fizikálisan. Rengeteg párharcot vállaltak fel, és nyertek meg ezekből – kezdte értékelését Horváth György. – Ellenfelünk próbálta irányítani a játékot, de sikerült levédekeznünk, illetve kapusunk is hozzátette a magáét. A második játékrészben egy hibát követtünk el, amit a hazaiak ki is használtak, de a bekapott gól nem törte meg a lányokat, egy percen belül már egalizálni is tudtunk. Ismét volt három U16-os fiatalunk, valamint egy visszatérőnk, mind nagyszerűen álltak bele a találkozóba. A játékunk még nem volt tökéletes, de a hozzáállás és a fizikális rész példaértékűre sikeredett. Előreléptünk, de a pontosságra még hangsúlyt kell fektetnünk az edzéseken” – fogalmazott a vezetőedző.

A 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 10 vereséggel a tabella 10. helyén álló paksiak szombaton 12 órától az 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel a hetedik helyen álló ajkaiakat fogadják.