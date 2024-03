Először az U13-as korosztályban szereplő Mármarosi Manuel egy szerencsés eltévedés után szerezte meg az ezüstérmet újonc klubtársa, a még csak 8 éves Istlstekker Benett előtt. Mármarosi Adrián ötödik lett.

Az második futamban közös csoportban indultak a szeniorok, U15-ös és U17-es fiúk, illetve a WU17-es lányok. Ők már egy 22 km-es körpályán teljesítettek három, kettő, illetve egy kört. A verseny 40 kilométer per órás sebességet is meghaladó iramban indult, amely rögtön a mezőny negyedét le is szakította. A lányok egy kört mentek és csak ketten tudtak a nagy sebességgel robogó élmezőnyben maradni, ahol Mármarosi Alexa (még csak első éves WU17-es) szoros hajrában szerzett ezüstérmet idősebb ellenfele mögött!

A kétkörös U15-ös fiúk sajnos lemaradtak Mármarosi Marcell 6. amíg Rádi Noel 8. lett.

A háromkörösöknél Tulok-Darida Simon a második körben az élmezőnytől egy korábbi páros szökés után eredt. Hozzá felzárkózni a rendező egyesület szekszárdi kerékpárosa és egy szenior versenyző tudott, ahol Simon vette ki a legtöbb részt az üldözésből, aminek sajnos meg is lett a böjtje, mert a hajrában csak második tudott lenni, így lemaradt az U17-esek dobogójáról.

Ez volt az idei első válogató verseny a május eleji, magyar válogatottat is felvonultató csehországi három napos kis Békeversenyre. A következő megmérettetésekre két hét múlva Tótvázsonyban és április első hétvégéjén, a szlovákiai Nagyszombaton kerül sor.

Mezőnyversenyek:

U17 (65 km): 4. Tulok-Darida Simon. U15 (44 km): 6. Mármarosi Manuel, 8. Rádi Noel. WU17 (22 km): 2. Mármarosi Alexa. U13 (12 km): 2. Mármarosi Manuel, 3. Istlstekker Benett, 5. Mármarosi Adrián.