A völgységiek versenyzője az U23-as korosztály B-döntőjében 12,66 méteres eredményével a hatodik helyet szerezte meg, számolt be róla klubja, az AC Bonyhád. Mint azt a Magyar Atlétikai Szövetség hozzáteszi: az idei Európa-kupa speciális, az előttünk álló időszak szempontjából kiemelkedő jelentőségű nemzetközi versenynek számít, hiszen idén a római Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára kvalifikáló esemény.

„Úgy indultam el Portugáliába, hogy tudtam: valószínűleg sok eső fog esni. Onnantól kezdve, hogy odaértünk, gyakorlatilag az utolsó előtti napig állandóan esett az eső! A versenyem előtt is volt egy nagy felhőszakadás, még az ég is dörgött... A verseny kezdetére elállt az eső. A szélsőséges időjárás ellenére a kör nagyon jó volt, viszont a technikám nem állt össze és sajnos nem tudtam összeszedni magam egy igazán jó lökésre. Természetesen nem vagyok elégedett az eredménnyel, de ez is egy jó tapasztalatszerzési lehetőség volt, és ebből ismét tanulni fogok!” – tekintett vissza a versenyre a fiatal atléta.