Kágyi Árvácska Rebeka pedig igazi csapatkapitány, ő szerezte ugyanis az első félidő – s mint kiderült, az egész meccs – egyetlen gólját. Egy átlövés után a vendégjátékosok és a hazai játékosok lába alatt is elsuhant a labda (Nagy-Cseke Vivien Edina próbált belenyúlni, de nem érte el), és a kapu jobb oldalába gurult. A folytatásban több ígéretes akciót is vezettek a hazaiak, egy ízben Brianna Taylor adott középre remekül, de a gólszerző Kágyi feje felett elsuhant a labda. Pedig ha egy kicsit alacsonyabban jön, a kapitány akár le is zárhatta volna az egész meccset.

Sajnos tovább fogyatkozott az amúgy szűkös szekszárdi keret, Zahár Flóra az első félidőben egy ütközés után a földön maradt, végül mentő vitte el a szekszárdi kórházba – helyszínen erős volt a gyanú, hogy meghúzódott a szalagja, de a pontos diagnózisra egyelőre várni kell.

A fordulás után mindkét csapat előtt adódott nagy lehetőség, a legnagyobb Kágyi Kíra előtt, de kimaradt. A hazai kapuban pedig továbbra is remekül védett Janecz, így meglett a három pont, ami nagyon kellett a szekszárdiaknak. A lefújás után meg is kapták a tapsot a lányok – rászolgáltak.

Simple Női Liga, NB I, a 13. fordulóban

Szekszárdi WFC–Soroksár SC 1–0 (1–0)

Szekszárd, városi sporttelep. Vezette: Hegyi E. (Juhász D., Rigó V.)

Szekszárd: Janecz – Schell, Acsádi P., Jáhn, Zahár – Vári, Kovács Zs., Kágyi K. – Nagy-Cseke V., Kágyi R., Taylor. Vezetőedző: Micskó Márk.

Soroksár: Ascher – Papp A., Molnár A., Kern, Szőke F., Mucsi, Győrik, Patkós, Nyul P., Váradi, Rosie Genoveva. Vezetőedző: Dukon Béla.

Gólszerző: Kágyi R. (16.).