Úgy kezdett a Hőgyész, ahogy azt egy dobogóra hajtó csapatnak hazai pályán kell, az első negyedóra után 9–6 állt az eredményjelzőn. Aztán jött a hőgyésziektől már szokásossá váló holtpont, amit kihasználva egalizáltak a tököliek. A huszonhatodik percben, 12–12-es állásnál magához rendelte játékosait Héger Zsolt, ami átsegítette csapatát a hullámvölgyön, így végül kétgólos előnnyel mehettek a szünetre.

Ahogy a mérkőzésen belüli rövidzárlat, úgy a második félidei rossz kezdés is a Hőgyész névjegyévé vált. Megállító faultok és blokkok hiányában kapusteljesítményről sem lehetett ebben az időszakban beszélni, így a Pest vármegyeiek először átvették a vezetést (37. perc: 17–18). Ezúttal időkérés nélkül tudta rendezni sorát a vendéglátó, szűk negyedórával a vége előtt három góllal is meglépett, amit, ha a végén nem hibáznak ziccert Vojkovics Gyuláék, simább is lehetett volna a találkozó.

„Kemény és szoros mérkőzésre számítottunk, az is lett. A múlt heti mérkőzéshez képest lényegesen feljavult a támadójátékunk, viszont a védekezésünk és a kapusteljesítményünk nem igazán tetszett. Ezt jövő hétre kijavítjuk. Örülök, hogy nem a játékvezetőkről szólt a mérkőzés! Három forduló van vissza a szezonból, szeretnénk még mérkőzéseket nyerni” – fogalmazott Héger Zsolt, a hőgyésziek edzője.

A hőgyésziek vasárnap a sereghajtó Érd otthonában látogatnak.

Férfi NB II, E-F csoport, felsőház, 5. forduló

Hőgyészi SC–VSK Tököl 31–30 (14–12)

Tamási, 110 néző. V.: Herceg, Piller

Hőgyész: Hudra – Teimel 1, Vald 3, Vojkovics Gy. 3, MIKITA 6 (1), SZŰCS P. 12 (6), SZAKCSI 4. Csere: Szente, Farkas G. (kapusok), Gadányi, Szabó T., Vojkovics I., PENCS, Széles, Bujtás 1, Cseszkó 1. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 4, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 7/7, illetve 2/2.