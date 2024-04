Eléggé tartalmas napokat él mostanság a Paksi FC. Az NB I-ben második helyen álló együttes kedden jelentette be, hogy leigazolta a legutóbb Japánban futballozó Vécsei Bálintot, szerdán azt közölte, hogy hosszabbított vezetőedzőjével, Bognár Györggyel, csütörtök reggel pedig azt jelentette be, hogy Balogh Balázs is további egy évvel megtoldotta nyáron lejáró kontraktusát.

A 33 éves futballistának a mostani már az ötödik szezonja a PFC-nél, amelyhez 2019 augusztusában a Puskás Akadémiától érkezett. Az NB I-ben eddig 355 mérkőzésen lépett pályára, 23 gól és 52 gólpassz a mérlege. Pakson minden sorozatot figyelembe véve 137 találkozón 7 gólt és 18 gólpasszt jegyzett eddig.

„A hosszabbítás tekintetében semmilyen kérdés nem volt bennem. Ügyvezetőnk, Haraszti Zsolt pontosan tudja, milyen érzésekkel fordulok a klub felé. Karrierem során eddig a második legtöbb időt tölthettem el itt, és Paks a második otthonunkká vált. Gyorsan, könnyen ment tehát a döntés” – fogalmazott a klub honlapján Balogh Balázs, aki a mostani szezonban 17 találkozón – 8-szor kezdőként, 9-szer csereként – öltötte magára a zöld-fehér mezt.

Balogh Balázsra és a Paksi FC-re szombat este a szezon egyik legfontosabb meccse vár, a Fehérvár FC elleni összecsapás tétje a második hely megszerzése. Az atomvárosiak jelenleg 50 ponttal állnak a második helyen, míg a fehérváriak 46 ponttal a harmadikak.