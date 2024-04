Április 1-6. között rendezte a Magyar Sakkszövetség a korcsoportos bajnokságot Szolnokon. A tavalyihoz képest a forma változott: míg tavaly Grand Prix rendszerből a legjobb tíz játszotta a döntőt, addig idén nyílt torna keretein belül dőlt el a bajnok cím sorsa, így ide bárki nevezhetett, aki az adott korosztályba befért. Nagy Norbert (Decs 1990 SE) a 8 éven aluliak bajnokaként érkezett eggyel feljebb levő korcsoportba. A 10 éven aluliaknál „kicsinek” számított (Norbi júniusban lesz még csak kilenc éves). A rajtlistán a tizennyolc fős mezőnyből így is az ötödik legerősebb volt az ÉLŐ-pontok alapján. Az edzői stáb (Taskovits István és Gál Péter) a verseny előtt mindössze annyi elvárást fogalmazott meg, hogy sakkozzon a gyermek jó, koncentrált partikat. Ha ez sikerül, akkor a dobogó elérhető lesz.

A kilencfordulós versenyen Norbi repülőrajtot vett, ugyanis a verseny félidejében, öt parti után százszázalékos mérleggel, egy pont előnnyel vezette már a versenyt. Három erős rivális ellen is győzni tudott: Marton-John Álmos Kirant magabiztosan, Gólya Dávidot hullámzó partiban, míg Fan Xiatongot hosszú partiban „nyúzva” sikerült megadásra késztetnie. Innentől kezdve az volt a kérdés, hogy sikerül-e a bajnoki arany. Kilenc-tíz éves gyerekekről lévén szó szinte természetes, hogy lesz megingás egy versenyben – Norbinál is elérkezett ez. A hetedik fordulóban azzal a Cser Mátyással került szembe, aki ellen tavaly egyedül hullajtott el fél pontot. (Matyinak akkor nyert állása volt, végül döntetlen lett a mérkőzés.) Idén is komoly ellenfélnek bizonyult és reálisan most is elmondhatjuk, hogy a középjátékban Matyi jobban állt… Azonban Norbi rutinja és magabiztossága átsegítette a nehéz pillanatokon és végül ezt a partit is megnyerte.

A nyolcadik forduló sorsdöntő volt. Teljes pont előnnyel vezetett, és úgy vághatott neki a körek, hogy ha nyer, akkor már matematikailag is bajnok. (A korcsoportos verseny szabályai szerint holtverseny esetén először az azonos pontcsoportban levő játékos egymás ellen vívott csatája dönt, Norbi pedig megverte már korábban az üldözőjét, Gólya Dávidot.) A bajnoki címet jelentő „gólt” sosem egyszerű berúgni: Norbi a megnyitás terén teljesen megkavarodott, ehhez pedig az ellenfele is „partner” volt, ami egy egészen alacsony színvonalú játszmát eredményezett. Norbi szerencséjére sokáig nem kellett küzdenie, mivel a 14. lépésben mattolta versenytársát.

A bajnoki cím ezzel biztos lett. Dr. Papp Csaba, a Decs 1990 SE csapatvezetője telefonon gratulált, és a következő instrukciót adta: „Mindenképp menjünk rá a százszázalékra!”

Az utolsó fordulóban Norbi egy magas színvonalú, szépen játszott partiban győzött, így kilenc partiból kilenc győzelemmel (egyedül hibátlanul a teljes szolnoki mezőnyben!) lett korosztályos bajnok. Eredményével jogot nyert arra, hogy a világbajnokságon, vagy az Európa bajnokságon képviselje hazánkat (választhat a kettő közül, a döntést szakmai és anyagi érvek alapján fogják meghozni.)

Nagy Norbert eredménye kimagasló még akkor is, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a korcsoport két erős játékosa, Szakolczai Alex és Ilkó-Tóth András nem volt ott a versenyen.

Az eredmény kapcsán a számok tükre is hihetetlen: Norbi a korcsoportos bajnokságokon (döntőkön) két év alatt 18 partiból 17,5 pontot szerzett, tehát nem csak veretlen maradt, hanem mindösszesen egy döntetlenre futotta az ellenfeleinek, ami példátlan teljesítmény! Norbi tavaly már a hetedik fordulóban, tehát két fordulóval a vége előtt matematikailag bajnok volt, idén pedig a nyolcadikban, tehát egy fordulóval a vége előtt!

A Decs 1990 SE játékosa korosztályának legnagyobb tehetsége, azonban a sakkos útja még hosszú. A munkát beleteszi, napi átlag 4-5 órát foglalkozik sakkal és szinte minden hétvégéjén versenyzik. Csapatától (a lehetőségekhez mérten) megkapja a támogatást, azonban a magasabb szintre való lépéshez támogató, vagy támogatók felkutatása most a legnagyobb feladat.