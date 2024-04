Az atomvárosiaknál többen is visszajátszottak az NB I-es csapatból, ilyen volt a kapus Simon Barnabás, a középpályás Kocsis Bence és a támadósorban Skribek Alen is, míg a vendégeknél szintén a kezdőben kapott helyet a Pakson nevelkedett Görög Gergő és az egy évtizedet ott töltő Bartha László is.

Az igazi vármegyei derbit hozó, néhol parázs jelenetekkel tarkított mérkőzés első félidejének végén éppen Skribek góljával szerzett vezetést a paksi ”tarcsi”, majd a második félidő derekán az NB I-ben az előző idényben debütáló Pesti Zoltán is betalált. A házi gólkirály találata végül le is zárta a nyolc (három hazai, öt vendég) sárga lapot hozó rangadót.

Kindl István együttese sikerével megszakította négymeccses nyeretlenségi szériáját, a földváriak viszont négy veretlen találkozó után kaptak ki. Sőt így már három mérkőzés óta nem nyertek, ami akár a dobogóba is kerülhet.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 26. forduló

Paksi FC II–FC Dunaföldvár 2–0 (1–0)

Paks, v.: Kakuk (Juhász Sz., Németh B.)

Paks II: Simon B. – Ádám D., Pupp Z., Lépő – Győrfi, Jász, Horváth K., Lapu, Kocsis B. – Pesti Z. (Marosi, 65.), Skribek. Edző: Kindl István

Dunaföldvár: Vukman – Görög, Molnár S., Ladányi V., Berekali – Kövesdi (Dorogi, 24.), Horváth A., Bartha, Keresztes – Keringer (Urbán P., a szünetben), Tóth M. Edző: Varga Balázs

Gólszerző: Skribek (41.), Pesti Z. (64.)