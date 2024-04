„Régebbről voltak már ismerőseim a csapatban, így könnyebben ment a beilleszkedés, viszont az öltözői társaság is nagyon befogadó, ami nagy segítség egy újonnan érkezőnek – fogalmazott a klub honlapján Vécsei Bálint. – Az utóbbi időben lett egy kis lemaradásom, mivel egyedül edzettem, de most nagyon örülök, hogy ismét csapattal készülhetek. Jó erőben érzem magam, de nyilván az első osztály egy teljesen más nívó. Úgy gondolom, lassan visszanyerem azt a fizikális állapotom, hogy NB I-es mérkőzésen is bevethető legyek.”

Vécsei Bálint célja, hogy a szezon hátralévő részében minél többet pályán tudjon lenni

Fotó: Molnár Gyula

A középpályás hétvégén a lelátóról nézte, ahogy az új társak hazai pályán 2–1-es vereséget szenved a Fehérvártól.

„Legszívesebben a pályán lettem volna, és minden erőmmel segítettem volna a csapatnak. Sajnos ez a találkozónk most nem úgy sikerült, mint ahogy azt szerettük volna, de itt a szombat, hogy kijavítsuk, aztán a következő két találkozónkra kell összpontosítanunk, amik rendkívül fontosak a szezon hajrájában” – fogalmazott a 30 éves labdarúgó.

A 12-szeres válogatott játékos csapata vasárnapi NB III-as mérkőzésén – január óta először – egy félidő erejéig már pályán volt. Hozzátette, számára most a legfontosabb, hogy minél több lehetőséget kapjon Pakson, de arról sem mondott le, hogy újra ott legyen a nemzeti csapatban.

„Persze az egyik fő célom, hogy újra ott lehessek a válogatott keretben, motivált vagyok, de az elsődleges fókusz most a bajnokság célegyenesén van. Játszani szeretnék amennyit csak lehet, és segíteni a klubnak, hogy minél sikeresebb legyen a szezon vége” – tette hozzá.

A bajnokságban második Paks szombaton 14.30 órakor a negyedik helyezett Puskás Akadémiához látogat. Öt fordulóval a szezon vége előtt hét pont választja el egymástól a két csapatot, a harmadik Fehérvár viszont már csak egy egységre van az atomvárosiaktól.