– Ráhajtanak az aranyéremre?

– Maradjunk annyiban, hogy az első háromban szeretnénk végezni – felelte lapunknak Takács Norbert, a vármegyei élvonalban második kakasdiak edzője, aki hét vereség után ünnepelhetett ismét győzelmet csapatával a bonyhádiak ellen. – Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, tudjuk, hogy a tabella hétről hétre változhat, de hiszünk benne, hogy odaérhetünk a dobogóra.

– Nagy győzelmet arattak a Bonyhád ellen. Milyen volt?

– Inkább küzdelmesnek, mint látványosnak nevezném a találkozót, olyan volt, amilyennek egy ilyen rangadónak lennie kell. A bonyhádiak akkor szerezték meg a vezetést, amikor inkább nekünk voltak lehetőségeink, és az egyenlítésünk után is több olyan helyzetet alakítottunk ki, amiből korábban is megszerezhettük volna a vezetést. Voltak tizenegyesgyanús szituációk, a vendégek inkább pontrúgások után veszélyeztettek. Úgy gondolom, hogy közelebb álltunk a győzelemhez. Réti Dani mindent eldöntő tizenegyese előtt Márk Attila is fejelt egy gólt, amit nem adtak meg, Adorján Áron buktatásáért pedig járt nekünk a tizenegyes. Boldogok vagyunk, mert ez nagy győzelem volt, amivel megteremtettük magunknak az esélyt, hogy az élmezőnyben végezzünk.

Kulcsembereket kell nélkülözniük

Azért is dicséretes dolog a kakasdiak remek szereplése, mert kulcsemberek hiányoznak Takács Norbert együtteséből. A gólfelelős Márk Krisztián régóta maródi, a kapus, Zsiga Kevin bokaszalag-szakadást szenvedett, Kapéter Dominikot izomsérülés miatt kellett lecserélni a bonyhádiak elleni meccsen, az örökifjú Sebestyén Miklóst pedig hátfájdalmai miatt nem tudja bevetni Takács Norbert edző.

– Mi a kakasdi sikerek titka?

– Talán az, hogy egységesek vagyunk, mindenki egy irányba húz. Sokat dolgoznak a srácok az edzéseken azért, hogy ilyen eredményeket érjünk el.

– Hétvégén újabb völgységi rangadó vár önökre, ezúttal Nagymányokon. Mit remél?

– Szeretnénk győzni, de tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A kvalifikációs bajnokságban és már most, a vármegyei első osztályú bajnokságban is nehéz volt legyőzni őket, s ezúttal is kemény meccs­re számítok. Ha sikerülne nyernünk, akkor egy hét múlva úgy fogadhatnánk a Dombóvárt, hogy ott, azon a találkozón akár el is dőlhet a sorsunk. De nem akarok, és nem is szoktam előre tekinteni, most csak a nagymányoki találkozónkkal foglalkozunk, azt szeretnénk sikerrel megvívni.

Tolna Vármegyei I. osztály, 12. forduló.

Május 11., szombat: Nagymányoki SE–Kakasd SE 17, Dombóvár FC–Mórágyi SE 17, ASE Paks–Bölcskei SE 17 óra. Május 12., vasárnap: Bonyhád Völgység LC–Bátaszék SE 17 óra.

Tolna vármegyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 11 8 1 2 36–6 25

2. Kakasd 11 8 1 2 20–13 25

3. Dombóvár 11 8 0 3 36–14 24

4. Bölcske 11 7 1 3 34–11 22

5. Bátaszék 11 5 3 3 27–19 18

6. ASE Paks 11 3 0 8 17–38 9

7. Nagymányok 11 1 0 10 7–37 3

8. Mórágy 11 1 0 10 12–51 3