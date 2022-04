A hat legnagyobb ellenzéki párt (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd) választó kerületenként egy közös jelöltet indított a 2022-es országgyűlési-képviselő választáson. A matek egyszerűnek tűnt: ha körzetenként összeadjuk a 2018-as választáson egyéniben induló ellenzéki jelöltekre leadott szavazatok számát, akkor sok esetben magasabb végeredményt kapunk, mint a körzet fideszes jelöltjének szavazatszáma.



A '22-es választási eredmények azonban azt mutatják, hogy az ellenzéki agytröszt rosszul mérte fel a választói attitűdöt. Hibásan feltételezte, hogy a választópolgárok egy tudat nélküli masszát alkotnak, akik egyik nap még a Jobbik értékrendjével tudnak azonosulni, másnap pedig, fenti utasításra, már jószívvel leszavaznak az MSZP, vagy DK állította közös jelöltre.



Így történhetett meg például az, hogy Tolna megye 2. számú egyéni választókerületében a 2018-as választáson egyéniben induló jobbikos Fenyvesi Csaba Zsolt 10127 szavazatot tudott még szerezni, a 3. helyre befutó DK-s jelölt 3468 szavazatott kapott, míg az LMP-s induló 1966 voksot tudott a magáénak. A 2022-es választáson hatpárti közös jelöltként induló Szabó Loránd, ugyanebben a választókerületben – 99,12 százalékos feldolgozottságnál – viszont már csak 9791 szavazatot kapott. Ez a szám nemhogy az általa képviselt hat párt 2018-as összesített eredményét nem közelíti meg, de még az akkor 2. helyen záró jobbikos jelöltre leadott voksokat sem éri el.



Szabó Loránd már-már Márki-Zay-i magasságokba emelkedve – degradálóan minősítve az alacsonyabb végzettségű szavazókat – lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a saját választókerületét tekintve Bonyhádon, Nagymányokon, Hőgyészen és Dombóváron jóval jobb eredményeket ért el. Hozzátette, ezeken a településeken az életszínvonal és az iskolázottsági szint magasabb. A képviselő-jelölt FB-posztjában azt írta, „Kitűzött célom volt, hogy a legjobb ellenzéki eredményt érjem el".



Hasonló mintát láthatunk Tolna megye 1. számú választókerületében is. A 2018-ban még Szekszárdon, az LMP színeiben induló dr. Hadházy Ákos, akkor 14896 szavazattal futott be a 2. helyre, őt követte a jobbikos jelölt 3899 szavazattal. 2022-ben dr. Harangozó Tamás közös jelöltet indította el ebben a választókerületben a hat legnagyobb ellenzéki párt. Az egyébként MSZP-s Harangozó 13481 voksot szerzett idén, ezzel még a 2018-as választás 2. helyére befutó Hadházy eredményét sem sikerült meghaladnia.



Hogy elkerüljük a statisztikai hibahatárra való hivatkozásokat, vizsgáljuk meg Tolna megye 3. számú választókerületének eredményeit is. Az akkor még jobbikosként induló Bencze János 2018-ban 9900 szavazatot szerzett, mely a 2. helyre volt elég. A 3. pozíciót az MSZP-Párbeszéd jelöltje szerezte meg 4806 szavazattal, a 4. helyen pedig az LMP-s jelölt zárt, aki 1259 voksot szerzett.



Az idei választáson már hatpárti ellenzéki támogatással induló Bencze János 10405 támogató ikszet kapott, mellyel saját korábbi eredményén tudott bár javítani, de közel sem érte el az áhított célt, a '18-ban induló ellenzéki jelöltek összesített eredményét.



Hiábavaló volt tehát az ellenzéki matekozás, a háttéralkuk, a hatpárti összeborulás: mindhárom Tolna megyei egyéni választókerületben a kormánypárti jelölt tudott győzedelmeskedni az idei választáson.