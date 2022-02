Az ingatlan Dombóvár városközpontjában helyezkedik el. A 3 szoba, nagy nappali/konyha/ebédlő került kialakításra a házban, ami a mai kor extra igényeit is kielégíti. A ház csupa olyan dologgal van felszerelve, mely pár évtized múlva alapkövetelmény is lehet egy ingatlannál. Így megelőzve korát távvezérelt benne a fűtés, a kapu nyitás, a szellőztetés, a redőnyök működtetése és a helységekben elhelyezett összesen 4 db inverteres klíma is. Így minden kényelem biztosított az ingatlanban.”