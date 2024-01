2023. november 1-től jelentősen módosultak az épületenergetikai rendeletek. A változás érintette a számítási módszert, a követelményeket és a tanúsítás szabályait is. Továbbra is kötelező maradt az energetikai tanúsítvány elkészíttetése új építés, illetve ingatlan eladás és bérbeadás esetén. Új épület esetén, ahogy eddig is, a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően. A követelményeknek való megfelelést igazoló számítást már csak tanúsítói jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el.

A változás értelmében már a hirdetésben fel kell tüntetni az ingatlan energetikai besorolását bármilyen ingatlan esetében. Ez váratlanul érte az ingatlanirodákat és keresőportálokat, mert nem volt hivatalosan kiadott lista arról, hogy technikailag melyik besorolás mit jelent, így először mindenki csak a hirdetésekben találkozott bizonyos betűjelekkel. Bár a portálok létrehoztak a besorolás betűjelét megjelenítő mezőt, ennek a kitöltését nem tették kötelezővé, ugyanis ez a feladó felelőssége.

Tehát november 1-től opcionális vagy beírta a hirdetésbe a magánszemély vagy az iroda az eladó ingatlan energetikai tanúsítvány betűjelét, vagy sem. Az eddigi megszokott AA++-tól JJ-ig terjedő skála később kiderült A+++-tól I-ig terjed már. Az eddigi 10 éves érvényesség 5 évre csökkent. A 2023. november 1. előtti tanúsítványok viszont már nem érvényesek, mert csupán 60 napig voltak felhasználhatóak ezután érvényüket vesztették. Az ígéret szerint a tanúsítványokat közérthetőbbre tervezték, amelyben külön értékelést kaptak a határoló szerkezetek és a gépészeti rendszerek (rossz-gyenge-közepes-jó-kiváló). A régi és a november 1. utáni új energia-tanúsítványok az ígéret szerint az www.oeny.hu/oeny/e-tanusitas oldalon érhetők el.

Ami már most látszik, nem emelkedett a novemberi hatályba lépést követően az adattal ellátott hirdetések száma, vélhetően azért, mert a többség kivár. Hogy ki fogja fizetni a tanúsítványokat – eddig a szerződéskötéskor készítették el, most már a hirdetés megjelenésekor kellene -, még nem tudni. A legnagyobb probléma jelenleg az, hogy a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések esetében kötelező megjeleníteni, így ennek az adatnak a hiányában, nem jelenhet meg a hirdetés. Ugyancsak kérdéses, hogy az a magánszemély vagy ügynök, aki a Google vagy Facebook felületein keresztül hirdet, hogyan jár el. Ezekre a felületekre ugyanis kevés ráhatása van a törvényeknek, még a kilátásba helyezett büntetések ellenére is.

Bármilyen típusú ingatlant keres, irány az ingatlanbazár.hu!