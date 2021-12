A településen a nehézségekkel sújtott időszakban is voltak örömteli hírek, hiszen korábban csak álomként kezelt beruházásokat fejeztek be, vagy kezdődött el azok fizikai megvalósítása. A világban sok minden a járvány miatt kicsit megtorpant, de Gerjen a pandémiás időszak ellenére is előre ment, és kereste azokat a lehetőségeket, amelyekkel korábban eltervezett stratégiájuk szerint haladhattak tovább terveikkel.