Az ajándékdobozban pelenka, rugdalózó vagy pizsama, vásárlási utalvány és textilpelenka, valamint polgármesteri üdvözlőkártya kerül, amelyről a kisgyermekeknek járó támogatásokról is lehet informálódni – tájékoztatott Szabó Péter. A polgármester elmondta, a Paks Ponttal és a Védőnői Szolgálattal közösen szervezték az idei akciót is.



Az „Isten hozott Pakson” feliratú doboz tartalmát még decemberben mutatta be a polgármester és Galazek Viktória a Paks Pont irodavezetője. Akkor elhangzott, az ajándékdobozokba logóval ellátott póló vagy sapka, meleg téli ruha vagy akár kispárna is kerülhet.



Mint ismert, 2020 szeptemberében babazászló került a paksi Polgármesteri Hivatal épületére, amely azt jelezte, hogy a városvezetés számára fontosak az újszülöttek. Az akció célja az volt, hogy az önkormányzat megünnepelje a gyerekek érkezését és támogassa a gyermekvállalást. Ezt a kezdeményezést erősíti, hogy Paks városa és a turisztikai központ idén is babacsomagot ad ajándékba minden újszülöttnek.



A polgármester szerint az elmúlt évben pozitívak voltak a visszajelzések a kismamáktól és a védőnőktől is. A visszajelzések alapján picit változtattak a csomag összetételén, mint mondta, szeretnék ha még inkább azt kapnák a családok, amire szükségük van. Az újdonság az idei évtől egy bababarát anyagból készült helyi termék, a nyunyóka, vagyis alvóka. A városvezető arról is tájékoztatott, hogy a babacsomagra nem kell külön jelentkezni, minden csöppség automatikusan megkapja azt.