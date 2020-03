Ács Rezső, Szekszárd polgármestere és dr. Németh Csaba, a megyei kórház főigazgatója közös sajtótájékoztatót tartott ma Szekszárdon. A téma természetesen a koronavírus-járvány elleni védekezés és a felkészülés volt.

Sok a félrevezető információ a közösségi oldalakon, ezért Ács Rezső szekszárdi polgármester arra hívta fel a figyelmet hétfői sajtótájékoztatóján, hogy csak a hivatalos csatornákon érkező valós híreket fogadják el az olvasók. A városvezető kérdésre elmondta, hogy van, aki már a kollégiumi ágyak szétosztására utasítaná őt, az egyébként százharminc férőhelyet a karanténban lévők vagy éppen a karanténban lévők hozzátartozói kaphatnák a posztolók szerint. Miközben nem feltétlen a diákotthonok alkalmasak a leginkább erre a célra. Felmérték ugyanakkor ezeket a férőhelyeket, de kilenc önkormányzati bérlakás is a rendelkezésre áll és további egy kórházi kiosztású.

A helyzethez igazodva a szociális ellátásról szóló rendelet hét módosítása is folyamatban van. A lényeg a polgármester szerint, hogy mindent egyszerűsítenek, így azok, akik eddig támogatást kaptak például gyógyszereik beszerzéséhez, ezt továbbra is megkapják kérvényezés nélkül a veszélyhelyzet visszavonásáig. Tartós élelmiszercsomagot is osztanak a rászorulóknak, és azoknak, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek.

A tájékoztatón részt vett dr. Németh Csaba, a megyei kórház főigazgatója. Elmondta, a kórház az első vírussal kapcsolatos hírek, azaz év eleje óta a járványra készült és készül, valamint, hogy nem igazak azok a híresztelések, amelyek szerint nincs elég védőfelszerelés. A készletek, eszközök rendelkezésre állnak, csak egyszer használatos kesztyűből 270 ezer, sebészeti szájmaszkból 20 ezer darabot vettek számba. Lélegeztetőgépből huszonnyolc van a kórházban, de szükség esetén az altatógépek is használhatók lélegeztetésre.

Hogy járványkórháznak jelölték ki az intézményt, azt jelenti, hogy a fertőzéssel érintett betegek kezelésében a Balassa János kórházat centrumnak kell tekinteni. Ugyanakkor ha valakinél alapos a gyanú arra, hogy elkapta a betegséget, nulladik lépcsőfokként otthonában is kezelhető. Következő lépésben a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező infektológiai osztályokon látják el a pácienseket, és csak ezután jönnek a járványkórházak, amelyek tulajdonképpen pufferként működnek ebben a rendszerben.

Mint arról már beszámoltunk, a jól elkülöníthető és jól felszerelt 250 fő ellátására alkalmas belgyógyászati tömböt, valamint tartalékként a „C„ épületet jelölték ki a megyei kórházban erre a célra. A kiköltöztetett szakmákat egyes esetekben szüneteltetik vagy máshol, kisebb kapacitással működtetik. Arról, hogy most mi hol található, a kórház honlapján érdemes tájékozódni.

Fontos elérhetőségek Ezerféle csatornán érkeznek a kórházhoz felajánlások, ezért dr. Németh Csaba azt kérte, ezeket a [email protected] e-mail címen tegye meg, aki szeretné. Ács Rezső pedig az [email protected] e-mail címre hívta fel a figyelmet, amelyen eddig negyven önkéntes jelentkezett, tizennyolccal pedig már szerződött is az önkormányzat. Ők azok, akik bevásárolnak, ebédet visznek, gyógyszert váltanak ki azoknak a szekszárdi hetven év felettieknek, akiknek nincs fiatalabb hozzátartozójuk. Eddig huszonhárom nyugdíjas kért ilyen ellátást a 06-74/679-000 telefonszámon. Az is kiderült, az intézmények dolgozói mellett az önkéntesek is kaphatnak védőfelszerelést. A városnak naponta száz maszk készül, és 15 ezer gumikesztyű áll rendelkezésére.

Borítóképünkön: Ács Rezső és dr. Németh Csaba