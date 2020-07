Egy kicsit újra gyerekek lehettek

Legyünk újra egy kicsit gyerekek! Ezzel a mottóval zajlott szombaton a helyi művelődési ház udvarán a Mözsi Nyugdíjas Klub rendezvénye, amelyet az eső sem tudott különösebben megzavarni, mivel akadt fedett hely is.

A mindenki elismerését kiváltó marhalábszárpörkölt ebéd elfogyasztása után a mintegy nyolcvanfős közönség változatos, zömmel helyi szereplők által előadott műsornak tapsolhatott. Csongrádi Imre, a klub elnöke elmondta: a szabadtéri színpadon fellépett Csóka Jánosné (vers), Tóth Csenge Luca „Gumibaba”(modern tánc), Lóki Hanna (ének, gitár), Lemle Mária (ének), a senior örömtánc csoport, valamint a sárpilisi Holcz Hanga (harmonika, ének).

A kulturális produkciók után következhetett a gyerekkori emlékek megidézése, különféle ügyességi (gyerek)játékok által, amiket a nagyszülők korosztálya mellett a jelen levő unokák is kipróbálhattak. Közben szólt a zene, sokan táncoltak is. A játékos délutáni programba még egy zsíros kenyér parti is belefért, este hét körül volt a sátorbontás.

Borítóképünkön: Változatos volt a program, mindenki jól érezhette magát