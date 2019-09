Igen jó hangulatban telt már a csütörtök este is

Nagyon jó hangulatban telt már a csütörtök este is a Szekszárdi Szüreti Napokon a borudvarban, és az Örökség néptánc fesztivál is elkezdődött. Szombaton pedig végképp megtelik a város.

Az Örökség Országos Néptánc Fesztivál egyidős a Szüreti Napok újkori történelmével, azaz több, mint egy évtizedes múltra tekinthet vissza. Mint azt Matókné Kapási Juliannától, a Bartina Néptánc Egyesület művészeti vezetőjétől megtudtuk, a fellépő gyerekek és a közönség is jól jár, hiszen előbbiek sem mindennap fordulnak meg ilyen rendezvényen, a turisztikai attrakció látogatóinak pedig még színesebb programot kínálhat a város. Matókné Kapási Julianna elmondta, hogy a találkozó létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri Sándor-program is támogatta.

A néptánc fesztivál nem verseny, viszont van olyan fellépő gárda, amely kiválóan szerepelt valamely erőpróbán, és ennek köszönhetően nyerte el a jogot a szekszárdi szereplésre. Így jutott el a találkozóra két szlovákiai csapat, akik nem felvidéki magyarok, hanem szlovákok, de vajdasági, két hódmezővásárhelyi csoport is fellép a négy bartinás mellett. A vendégek közül legtovább a két szlovák együttes marad, akik vasárnap délelőtt még táncolnak a Béla király téri színpadon. Az együttesek mindegyike fellépett a pénteki gálán, és természetesen részt vesznek a szombat délutáni felvonuláson is, amely a Szekszárdi Szüreti Napok egyik leghangsúlyosabb és leglátványosabb eleme.

Szombaton valószínűleg rengetegen lesznek a városban délután és este is. Az azonban bizonyos, hogy már a csütörtökön este is nagyon jó hangulat volt a borudvarban. Szemmel láthatóan még többen voltak kíváncsiak a nulladik napra, amelyre sokan úgy tekintenek, mint a szekszárdiak estéjére. De nemcsak helyiek kóstolták a bort, ettek és buliztak éjszakába nyúlóan, hiszen a város és a környék szálláshelyei már ekkor is tele voltak.