Ismerkedés és kapcsolatépítés volt a cél a családi napon

Szombat délelőttre családi napot szerveztek a dombóvári egyesületek a Tesco Áruházzal közösen. Már a második alkalom volt, hogy összefogva kellemes órákat varázsoltak a résztvevőknek az áruház parkolójában. A céljuk egymás megismerése, a közösség építése és a jövőbeli hatékony együttműködés elősegítése volt. Emellett a helyi karitász tábor támogatására is gyűjtést hirdettek.

Tizennégy ponton várták érdekes feladatokkal, időtöltéssel a gyerekeket. Az arcfestés, trambulin és légvár mellett kreatív foglalkozással és tanulmányi sétával is készültek a szervezők. Az áruház kulisszafalai mögé is betekinthettek: megnézhették hol készül a pékáru, beülhettek a pénztárgépek mögé és a hangosbemondót is kipróbálhatták.

Sokan a kerékpáros ügyességi pályán gyakoroltak és a legkisebbek körében igen népszerű volt a tűzoltóautó. A Focisuli és a Kötélugrósok csapata a nagy meleg ellenére kitartott és aktív szerepet vállalt a programon. A rendezvény a Szent Orsolya Iskolaközpont tanárainak örömzenéje, valamint a Forma Fitt Egyesület és a Kötélugrók bemutatója után ajándéksorsolással zárult.