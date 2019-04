Telt házas Ady-esteket adott Hobo a Kolozsvári Színházban

A költészet napjához kapcsolódva tizenkét nap alatt tizenegy előadással lépett fel Földes László Hobo. Főként Ady-estek voltak ezek, amelyekből kettőt Erdélyben, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban adott elő Tompa Gábor, az intézmény igazgatója meghívására.

A két est hatalmas siker volt Erdélyben is – az előadások után Hobót nyárra és őszre is meghívták. Nyáron egy Viszockij- és egy Jim Morrison-előadása lesz, ősszel pedig a Vidnyánszky Attila által rendezett Hé, Magyar Joe című darabot mutatják be a Kolozsvári Színházban – írta meg az Origo.

„Hónapokkal ezelőtt Kolozsvárott találkoztam Tompa Gáborral, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójával, aki felvetette, hogy lépjek fel a Hé, magyar Joe! című új zenés darabommal, mely a Nemzeti Színházban fut november óta. Természetesen örömmel vállaltam.” – mondta Földes László Hobo. – „Ám a budapesti VI. MITEM fesztivál miatt a Nemzeti műszaki emberei május hatodikáig foglaltak, így került szóba az Ady-est.”

Egy előadást terveztek, de olyan nagy volt az érdeklődés, annyian be szerettek volna jutni a színházba, hogy kettőt kellett szervezni – ugyanazon a napon. Volt egy előadás délután ötkor, aztán este 8-kor is.

„Már előző nap odamentünk – éppen emiatt -, mert a két előadás egymás után meglehetősen megterhelő.

Az Ady-est életem legnehezebb előadása. Komolyan készülni kell rá. Játszani is nehéz, befogadni is, és a tartalmi része nagyon súlyos.”

– árulta el.

Hozzátette, hogy több komoly előadása van – például Pilinszky, Csokonai vagy József Attila -, de mind közül Ady a legsúlyosabb, épp ezért soha nem vállal napi két előadást – pláne az Ady-estből. Iszonyatos koncentráció, hatalmas súly, amit visz az ember, próbál átadni és szellemileg ebben az előadásban fárad el a legjobban – fűzte hozzá. Az interjúk miatt a két előadás közt csak néhány perc szünete volt, így nem tudott leereszteni sem, talán ezért is bírhatta olyan jól. Lényegében délután öttől este 9-ig Adyról beszélt, Ady-verseket mondott, szünet nélkül.

A két előadás olyan jól sikerült, hogy Hobót meghívták a Kolozsvári Magyar Napokra is.

Felkérték egy Viszockij-előadásra, amelyet Vidnyánszky Attila rendezett, és egy Jim Morrison-estet is ad majd. Ősszel pedig a szintén Vidnyánszky Attila által rendezett Hé, Magyar Joe! című színházi előadást mutatja be a Kolozsvári Állami Magyar Színház.

Öltöztetőt kapott

Hobónak soha nincs sem öltöztetője, sem fodrásza az előadások előtt, de most kapott egy öltöztetőt Kolozsváron.

Elmondása szerint a nézőtér, a lámpák ontották a hőt magukból, így dőlt róla a víz, utána rögtön következtek az interjúk, így a második előadás előtt néhány perc volt csupán, amikor, ahogyan ő fogalmazott: „a mentőangyal” megjelent egy hajszárítóval, felakasztotta egy vállfára a csuromvizes pólóját, és pár perc alatt megszárította.

A nyári Viszockij- és Jim Morrison, és az őszi Hé, Magyar Joe! előadásain kívül az unitárius egyházzal is járja majd Földes László Hobo az erdélyi falvakat – szintén ősszel -, ahol verseket énekel és mond.

„Végtelenül örülök, hogy most az erdélyi magyar kultúra egyik legfontosabb helyszínére jutottam el, a Kolozsvári Állami Magyar Színházba, ahol ilyen szeretettel fogadtak”

– zárta sorait.

Borítókép: Földes László (Hobo) a Hé, Magyar Joe! című darab próbáján a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán 2018. november 14-én. A darabot Vidnyánszky Attila rendezésében november 17-én mutatják be.