Tizennégy éve nincs köztünk Lázár Ervin

Decemberben lesz tizennégy éve, hogy a Tolna megyei Alsó- és Felsőrácegrespusztán nevelkedő, majd a szekszárdi Garay János Gimnáziumban érettségiző Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró búcsút vett a földi léttől.

Lázár Ervin tehetségét bizonyítja számos díja (Kossuth-díj, József Attila-díj). Emlékét versenyek őrzik, egyik ilyen a szekszárdi szervezésű Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny, melynek tizedik alkalmáról ITT láthatnak képeket.

Bár művei jelentős része gyermekeknek íródott, nyugodt szívvel olvashatják felnőttek is. Ebben a pandémiás időszakban akarva-akaratlanul több időt töltünk lakhelyünkön, így az otthon eltöltött időből az aktív pihenésre is jut, sőt részese lehet ennek a kikapcsolódásnak az olvasás gyakorlata is.

Remek olvasmány a Buddha szomorú című novelláskötet, melyben Lázár Ervin rövidebb történeteken keresztül tár fel újabb és újabb gyermekkorban megismert, de mára már elfelejtett világot az olvasók előtt. Az egyik legismertebb novella a kötetből a Hét szeretőm című, mely értelmezhető egy gyönyörű találós kérdésnek és annak válaszaként is. A Társasjáték című, szintén rövidben, megismerhetjük Fájdalmat, mint embert és olvashatjuk, hogy küzd meg vele a gyermeki lélek. A mindannyiunk számára legismertebbet, a megmosolyogtatót a végére hagytam, IDE kattintva olvasható el.

Borítóképünk illusztráció