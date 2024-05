Bajnokok Ligája-elődöntő 1 órája

Real–Bayern: Ancelotti titokzatos, döntenie kell a kapusokról (videó)

A Dortmund már bejutott a Bajnokok Ligája júniusi döntőjébe, amelyet a Wembley-ben rendeznek, most a másik német csapaton, a Bayern Münchenen a sor. A szerda esti elődöntő visszavágóján a Real Madrid 2–2-es állásról fogadja a Bayern Münchent, a spanyolok készülődéséről árulkodik, hogy még a bajnoki cím megünneplését is elhalasztották az elődöntő miatt. A madridiak edzője, Carlo Ancelotti elvileg már számíthat a még a nyáron megsérült Thibaut Courtois-ra, de lehet, hogy ezúttal is Lunyin védi a Real kapuját.

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Bayern München-Real Madrid mérkőzésén a müncheni Allianz Arénában 2024. április 30-án Forrás: MTI/EPA Fotó: Szilágyi Anna

Huszonnyolcadik alkalommal néz farkasszemet egymással a BEK/BL-ben a Real Madrid, és a Bayern München, és mivel a múlt héten Németországban 2–2-es eredmény született, a spanyol csapat talán esélyesebb a továbbjutásra. Az eddig befejezett 12 párharcukat tekintve is jobban áll: hétszer jutott tovább, a Bayern csak ötször. A legutóbbi három csatájukból egyaránt a madridi gárda jött ki győztesen – írta meg az Origo. Courtois vagy Lunyin? A Real Madrid szombaton hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Cádizt a La Liga 34. fordulójában, s így a királyi gárda az utolsó négy kör eredményeitől függetlenül megszerezte története 36. bajnoki címét. A klubnál ugyanakkor úgy döntöttek, hogy elhalasztják a diadal szurkolókkal közös, hagyományos belvárosi megünneplését. Carlo Ancelotti vezetőedzőnek csupán egyetlen hóval kell számolnia: aiányzz osztrák válogatott David Alaba már az odavágón sem volt a meccskeret tagja térdsérülés miatt, visszatérhet ugyanakkor a kapuba a belga Thibaut Courtois, bár Ancelotti azt mondta, ismét az ukrán Andrij Lunyin véd majd – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. – Határt kell szabnunk most az örömünknek, mert egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Pihennünk kell, aztán muszáj felépítenünk magunkat újra, és a legjobb teljesítményünket nyújtani a Bayern ellen – hangsúlyozta Carlo Ancelotti a szombati győzelem után. Bellingham más, mint Musiala A Bayern München a közelmúltban már elvesztett egy fontos csatát a Real Madriddal szemben. A Bayern München elnöke, Karl-Heinz Rummenigge nemrégiben beismerte, hogy a bajorok nem tudtak versenyezni az angol válogatott középpályás Jude Bellinghamért a spanyol óriással. – A Real Madridnak csak gratulálni lehet a szerződtetéshez. Gólokat rúg, igazi csapatjátékos, fut, hajt, küzd – mindent jól csinál. Nagyon gyorsan letette a voksát a Madrid mellett, és csak azt tudom mondani, hogy Dortmundban nagyon boldogok voltak, amikor belátták, hogy a Bayernnek már nincs lehetősége szerződtetni őt – Karl-Heinz Rummenigge e szavakkal méltatta a Real gólerős középpályását. A Real Madrid és a Bayern München párharca nemcsak azért érdekes, mert a két csapat legutóbbi három összecsapását a Bajnokok Ligájában egyaránt a spanyolok nyerték, hanem azért is, mert Bellingham legjobb barátja, a vele egyidős Jamal Musiala az ellenfél. Musialát Rummenigge már nem dicséri agyba-főbe – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. – Vigyáznunk kell, hogy ne bálványozzuk őt túlságosan. A Jóisten hatalmas tehetséggel áldotta meg, de még nem teljesít a képességeinek megfelelően. Rosszat teszünk neki, ha már most hízelgünk. Ha így teszünk, olyan elvárásokat támasztunk, amelyek hatása kontraproduktív lenne a teljesítményére – fogalmazott a bajor klublegenda. A Real Madridnál óriási várakozással tekintenek a szerdai elődöntőre, a blancók még a bajnoki cím megünneplését is elhalasztották a szurkolókkal.

