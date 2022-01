Deák Dániel: Bangóné Borbély Ildikó a távozásával "helyet csinált" egy újabb politikusnak a baloldali listán

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja, hogy Bangóné Borbély Ildikó a távozásával "helyet csinált" egy újabb politikusnak a közös baloldali listán.

Az elemző az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában a szocialisták "botránypolitikusának" nevezte Bangóné Borbély Ildikót, akiről azt mondta: a 2004-es népszavazáson a határon túliak ellen hergelte az embereket, az MTVA székházában "fetrengett a földön", a Parlamentben pedig "minősíthetetlen stílusban ordibált" sokszor.

Az elemző szerint az, hogy a szocialista országgyűlési képviselő a közvéleményt és pártját is megtévesztette iskolai végzettségével kapcsolatban, az utolsó csepp volt a pohárban, ami tarthatatlanná tette, hogy az MSZP-ben maradjon.

Azt mondta, Karácsony Gergelynek is több botránya volt végzettségével kapcsolatban. A főpolgármester korábban azt állította, hogy van államilag elismert vizsgája, majd kiderült, hogy nincs, nyelvtudásával is probléma merült fel, illetve doktori végzettségével is "Bangóné Borbély Ildikóhoz hasonló botrányba került" - közölte Deák Dániel.

Hozzátette: Hajnal Miklós momentumos politikus pedig sokáig azt állította magáról, hogy rendelkezik diplomával, közgazdász végzettségű, aztán kiderült, hogy "ebből sem igaz semmi".

Az elemző szerint ha következetesek lennének a baloldalon, Bangóné Borbély Ildikóhoz hasonlóan mind Karácsony Gergelynek, mind Hajnal Miklósnak távoznia kellene.

Borítókép: Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő (b) interpellál az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. november 18-án.