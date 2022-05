Kövér László sértegetésének lehetséges módozatain morfondírozik egy nyilvános gondolatmenetében Tóth Ákos, a Jelen főmunkatársa publicisztikájában. A cikk a lap legelőkelőbb helyén, vezércikként szerepel a Dolgok éle című rovatban.

A cikknek az újságíró a Kövér, a baromarcú címet adta, azonban az online kiadásban már óvatosabban fogalmaznak, ott Kövér, minek nevezzelek? az írás címe, mintha maguk is érezték volna, hogy túllőttek a célon.

Az írás apropója, hogy Tóth Ákos szerint Kövér László házelnöki minőségében kemény döntéseket hozott az ellenzéki képviselők bizottsági tisztségeiről, és megleckéztetve őket eldöntötte, ki kaphat és ki nem bizottsági tagságokat és tisztségeket, parlamenti posztokat.

Az újságíró árulkodó módon magát egy ellenzéki képviselő helyébe képzelve úgy fogalmaz:a választási vereség tanulságainak levonásába lassan beleőszülő ellenzéki képviselő most aztán vakargathatja a fejét, hogy miként is kéne neki minderre reagálnia. Nem egyszerű kérdés, lássuk be, hiszen annyi, de annyi szempontot kell mérlegelnie. Itt vannak például a választói csoportok.

Ezután Tóth Ákos a következő szavakkal gyalázza a házelnököt:

„Vajon hogyan fogadnák, ha azt mondanák, hogy Kövér László egy igazi baromarcú, vagy ezzel esetleg már örök időkre megsértenék a Fideszre szavazó tömegeket. És persze nem lehet kizárólag a libsi urbánusoknak politizálni, szép cizellált szavakkal illetve Kövér Lászlót, például pernahajdernek vagy pedellusnak minősítve őt, hiszen ez nem elég kemény a vidékieknek, nem, a gané biztos jobb volna, az a legvidékibb vidéken is bejön, így biztosan meg lehet szólítani a falvakban élőket is. Kövér egy gané. Ízlelgessük. De nem finom. És mi van akkor, ha emiatt lemorzsolódnak a mieink?”

Ez már a sokadik eset, hogy egy balliberális sajtóorgánumban a kereszténységről, a jobboldalról és annak politikusairól gyalázkodó módon írnak vagy sértő módon jelenítik meg. Legutóbb a Népszava egyik karikatúrájában ábrázolták Orbán Viktor miniszterelnököt „randa fekélynek”.

Pápai Gábor, a Népszava rajzolója Müller Cecília tiszti főorvost korábban a kereszten függő Krisztus mellett ábrázolta, Alapbetegsége függőséget okozott felirattal, 2017-ben pedig egy Semjén Zsolt kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettest ábrázoló karikatúrával is provokálta a keresztényeket, amelyen a KDNP elnöke Soros Györgyön próbál egy rózsafüzérrel ördögűzést végezni.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszél az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 16-án. MTI/Koszticsák Szilárd