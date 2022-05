Megvédeni az eddigi eredményeket

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a választási eredmény megerősíti az eddig folytatott gazdaságpolitika helyességét, ezért folytatni kívánják. A miniszter erről az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén beszélt szerdán Budapesten.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: az a céljuk, hogy megvédjék az eddig elért eredményeket, a magyar emberek és vállalkozások vívmányait, amire jó alapot jelent az elmúlt évi 7,1 százalékos és az idei első negyedévi 8,2 százalékos gazdasági növekedés.

A következő időszakban az autóipar forradalma, az ellátási láncok biztosítása, a globális élelmiszerellátási válság és az energiaellátás biztosítása jelentik a legnagyobb kihívást – tette hozzá.

A politikus emlékeztetett arra, hogy

mára az autóipar meghatározó ágazattá vált Magyarországon a feldolgozó iparon belül, így különösen fontos, hogy a hagyományos meghajtású autók gyártása mellett az elektromos meghajtású járművel gyártása is Magyarországra települjön.

Ennek során a 2025-re a jelenlegi 50 gigawattórával szemben 2025-re 150 gigawattórára kívánják növelni az elektromos autó-akkumulátor gyártási kapacitásokat.

A miniszter szükségesnek nevezte az ellátási láncok lerövidítését. Továbbá hangsúlyozta: a globális élelmiszerellátási válság miatt felértékelődik, hogy Magyarország a hazai élelmiszer-fogyasztás dupláját képes előállítani, ezért a jövőben intenzíven kívánják támogatni a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztéseket.

Az energiaválság miatt szükségesnek nevezte a paksi erőmű-fejlesztés felgyorsítását.

A továbbiakban úgy vélekedett, hogy a magyar gazdaság megerősödve került ki a világjárvány által okozott gazdasági válságból. A sikeres válságkezelés alapját jelentette, hogy nem a munkanélküliség finanszírozását, hanem megelőzését tartották az elsődleges feladatnak.

Ugyanakkor továbbra is jelentős vonzerőt jelent a külföldi befektetők számára Európa legalacsonyabb társasági adója, az infrastruktúra fejlesztése, illetve a politikai stabilitás – sorolta.

Mindennek nyomán 2021 a magyar gazdaság legsikeresebb éve volt. A 7,1 százalékos gazdasági növekedés mellett 119 milliárd euróra nőtt az exportteljesítmény, ami a 35. legmagasabb érték a világon.

Ez azt jelenti, hogy egy év alatt 14 százalékkal, 2010 óta pedig 67 százalékkal nőtt a magyar gazdaság kivitele – tette hozzá.

A miniszter sikeresnek ítélte a keleti nyitást is, mert 2010 óta keleti irányba 45 százalékkal, déli irányba pedig 93 százalékkal nőtt a export volumene.

A politikus szerint a beruházásösztönzés is sikeres volt, mert az elmúlt évben 96, összesen 1886 milliárd forintnyi beruházásról kötöttek megállapodást, amihez 271 milliárd forint támogatást nyújtott a kormány.

Az összehasonlítás kedvéért hozzáfűzte, hogy Lengyelország szintén 96, míg Csehország 53, Szlovákia pedig 29 beruházást vonzott ezen a módon az elmúlt évben.

Ellenzéki politikusok kérdéseire válaszolva hangsúlyozta, hogy Magyarország az elmúlt években sokat tett a magyar energiaellátás diverzifikálása érdekében. Földgázrendszerünk a hét szomszédos ország közül hattal összeköttetésben áll. A kőolaj, egyaránt érkezhet Ukrajna, továbbá az Adria csővezetéken Horvátország felől, illetve a villamosenergia rendszerünk hamarosan mind a hét szomszédunkkal összekapcsolódik. Hosszútávú gázszállítási szerződést nem csupán Oroszországgal, hanem a Shell-el is kötöttünk – ismertette.

Az ország energiabiztonságát az orosz–ukrán háború miatt nem hajlandóak kockáztatni, vagyis mindent megtesznek azért, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát

– szögezte le.

Kérdésre válaszolva azt mondta: az Európai Unió világossá tette, hogy a nukleáris energia polgári célú felhasználása mentesül a szankciók alól, ezért folytatni kívánják a paksi bővítést.

Mint mondta: Isztambulban találkozott a Roszatomvezetőivel, akik biztosították arról, hogy képesek a projekt megvalósítására. Vagyis az a cél, hogy a beruházás felgyorsítása nyomán 2030-ban üzembe helyezzék az új blokkokat – hangzott el.

Arról is szólt, hogy a hazai kőolajfinomítási technológia ma az orosz olaj feldolgozására alkalmas és az átállás négy évet, illetve 550 millió euró beruházását igényelné.

A meghallgatáson köszönetet mondott az Ukrajnának nyújtott támogatásért GrexaLiliána ukrán nemzetiségi szószóló. Válaszként Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország, történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtását hajtja végre Ukrajna irányába és már 700 ezer Ukrajnából menekülőt engedett be, munkát és oktatást biztosítva azoknak akik tartósan Magyarországon kívánnak maradni.

Szijjártó Pétert 10 támogató és 3 ellenszavazat mellett a bizottság alkalmasnak találta a miniszteri tisztségre.

„Folytatjuk az eddigi nemzetpolitikát”

A választópolgárok megerősítették a kormány nemzetpolitikai stratégiájának támogatását, így a kormány folytatja azt, amit az elmúlt 12 évben elvégzett a nemzetpolitika területén - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának szerdai ülésén.

Az újrajelölt tárcavezető kifejtette:

továbbra is azt a megközelítést alkalmazzák, hogy minden magyar felelős minden magyarért, valamint a nemzetről, a nemzet jövőjéről szóló fontos döntések meghozatalában számítanak a nemzet minden tagjára.Kitért rá: a választáson rekordszámban vettek részt a határon túli magyarok, ami azt mutatja, hogy ők is fontosnak tartják, hogy a nemzet jövőjéről szóló döntésekben a nemzet minden tagja részt vegyen. "A mi politikai családunk részéről nyilvánvalóan megtisztelőnek tartjuk", hogy ezeknek a szavazatoknak a 93 százalékát mi kaptuk - tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a jövőben is kiállnak minden magyarért, függetlenül attól, hogy a határon innen vagy túl él.

Közölte:

a nemzetpolitikai stratégia akkor sikeres, ha megkérdezik a határon túli magyarokat, hogy mire van szükségük, és 2015-ben erre a kérdésre ők azt mondták, hogy azt szeretnék, ha gazdaságilag erősítenék meg a közösségeiket, ezért indították el a gazdaságfejlesztési programokat.Elmondta: eddig több mint 60 ezer vállalatnak adtak támogatást összesen 200 milliárd forint értékben, és e támogatásnak a nyomán 394 milliárd forintnyi beruházás jött létre határon túli magyarlakta területeken. A magyar gazdaság ma már olyan formában van, hogy évről évre ki tudja termelni azokat a forrásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a határon túli magyarlakta területeken is finanszírozzanak beruházásokat a helyi vállalkozások számára - mutatott rá.

Kiemelte:

ezek a programok beváltották a reményeket, és a szomszédos országok többségével arra az álláspontra helyezkedtek, hogy "ez mindenkinek jó", hiszen a beruházás a szomszédos ország területén valósul meg, ott történik az adófizetés, a foglalkoztatás, a beszállítók alkalmazása.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy amióta kormányoznak, jelentősen növelték a nemzetpolitikai célú összkormányzati forrásokat. Ebből a szempontból kiemelte az anyanyelvi oktatásnak, az egyházi intézmények felújításának, építésének és a sportélet támogatásának a jelentőségét.

Hangsúlyozta: az a cél, hogy "legyünk jóban a szomszédokkal, mert jóban lenni jobb, mint rosszban", ráadásul ha jóban vannak egy szomszédos országgal, az jó a határon túli magyar nemzeti közösségnek is, és ebből a szempontból sokat értek el az elmúlt időben.

Emlékeztetett: az erdélyi és vajdasági magyar közösség kormányalkotó tényező a saját országában.

Kárpátalját illetően közölte: az ottani kormányzó korrekt partnerük. Folytatják a humanitárius segítségnyújtást Ukrajnának, és kitartanak álláspontjuk mellett, hogy nem szállítanak fegyvert az országba

- jelentette ki.

A miniszter több képviselő érdeklődésére közölte: remélhetőleg mielőbb vége lesz az ukrajnai háborúnak, és akkor egyebek mellett a kárpátaljai gazdaságfejlesztési program felpörgetésével igyekeznek majd segíteni az ottani magyar közösségnek. A háború miatt zárójelbe tették a korábbi vitákat Ukrajnával - tette hozzá.

A bizottság végül 6 igen szavazattal támogatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszteri kinevezését.

Elkötelezetten az ország energiabiztonságáért

Szijjártó Péter szerint a kormány a következő négy évben is elkötelezetten fog dolgozni Magyarország energiabiztonságának garantálásáért. A miniszter erről az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának ülésén beszélt szerdán.

Miniszterjelölti meghallgatásán Szijjártó Péter azt mondta: most lesz az eddigi tizenkét évhez képest a legnehezebb ennek a feladatnak az ellátása.Szavai szerint ezért a paksi beruházás felgyorsítása, minél előbbi rendszerbe állítása, az energiahordozókra vonatkozó diverzifikációs törekvések folytatása, és a nemzeti energiaellátás biztonsága melletti következetes európai kiállás fogja meghatározni a kabinet energiapolitikával kapcsolatos álláspontját.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az elmúlt időszak eseményei és az elkövetkező időszak kihívásai miatt az energiapolitikai kérdések "kőkemény politikai kérdéssé" válnak. Ezért a Magyarország energiabiztonságával kapcsolatos kérdések, az energiaforrások beszerzéséhez vezető tárgyalások vezetése és lebonyolítása, a magyar kormány képviselete az Európai Unió energiatanácsában, valamint a paksi beruházás "egy csomagban" a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) hatáskörébe kerül.Egyúttal jelezte, hogy a paksi beruházásért korábban tárcanélküli miniszteri rangban felelős Süli János, a KKM államtitkáraként folytatja munkáját.

Az energiabiztonságra térve úgy fogalmazott: "2010 óta, 2018 óta meg főleg" a kormány energiaellátási stratégiájának legfontosabb törekvése az energiaforrások és útvonalak tekintetében a diverzifikáció. Példaként említette, hogy hétből hat szomszédos országgal már össze van kötve Magyarország földgázellátása, idén június végétől pedig a magasfeszültségű villamoshálózat is mind a hét környező országgal össze lesz kötve.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarországnak nem csak orosz gázra van hosszútávú vásárlási szerződése, példaként említve a Shell olajvállalattal megkötött hétéves szerződést, amely értelmében a vállat a krki LNG-terminálon keresztül szállít cseppfolyósított földgázt az országba.

Mint kitért rá, a kormány jelentős erőfeszítéseket tett új földgáz-források bevonására, de - mint fogalmazott - "nem rajtunk múlt sajnos (.), hogy ez nem történt meg, hanem azokon, akik a leghangosabban bírálnak minket azért, hogy együttműködünk az oroszokkal az energiapolitika tekintetében".

Szijjártó Péter ehhez hozzátette: az egyik fekete-tengeri földgázmező kitermelési jogát a közelmúltban eladta az az amerikai-osztrák konzorcium, amely az MVM-mel kötött korábbi forrásszerződést is az elmúlt hetekben felmondta. "Éppen a szövetségeseink hagynak cserben minkent a diverzifikációs törekvéseink során" - hangoztatta.

Rögzítette, hogy jelenleg az ország energiaellátása stabil lábakon áll, a földgáz beszállítása a megkötött szerződéseknek megfelelően, ütemezetten, fennakadások nélkül halad. Szólt arról is, hogy a magyar földgáztárolók feltöltöttsége 25 százalék és elkezdték a betárolást a következő.

Az orosz olajra bevezetni tervezett uniós embargóval kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy az energiaellátás nem filozófiai, hanem fizikai kérdés, és a kormány nem hajlandó feladni az ország energiabiztonságát. Az uniós javaslat rendkívüli károkat okozna Magyarországnak, amelynek 550 millió eurójába kerülne átállítani az olajfinomítókat nem orosz eredetű kőolaj feldolgozására.Szijjártó Péter célnak nevezte, hogy felgyorsítsák a paksi beruházást és azt mielőbb kereskedelmi üzembe állítsák. Részletesen szólt a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárásról, majd jelezte, hogy az építkezés 2023 második felében kezdődhet el, az új blokkok indítása pedig "még ebben az évtizedben" megtörténhet. A legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, és legolcsóbb energia ma az atomenergia - vélekedett a tárcavezető.

Keresztes László Lóránt, a grémium LMP-s elnöke a többi között azt kérdezte, hogy végrehajtható-e egyáltalán a paksi bővítés, egyúttal jelezte, nem tud egyetérteni abban, hogy az atomenergia zöld, olcsó és biztonságos energia lenne.

Szijjártó Péter válaszában közölte, hogy megvalósítható a projekt és mindent meg kell tenni azért, hogy létrejöjjön a beruházás.

Szijjártó Péter miniszteri jelöltségét 5 igen és egy nem szavazattal támogatta a grémium.

Továbbra is a nemzeti érdekérvényesítés határozza meg a döntéshozatalt

Továbbra is a nemzeti érdekérvényesítésre kell alapozni a külpolitikai döntéshozatalt; azért is még mindig ez a helyes út, mert a választás eredménye egyértelműen megerősítette a kormány politikáját - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés külügyi bizottságának szerdai ülésén.

A tárcavezető kiemelte: az elmúlt 12 évben, amelyet a Fidesz-KDNP kormányzással töltött, Európában és a világon is a válságok kora volt, és amikor azt hitték, túl vannak a nehezén, kitört a háború a szomszédban. A következő évek, évtizedek is a veszélyek, válságok korát hozzák el Európa, a világ és így Magyarország számára - értékelt, hozzátéve: biztonsági kihívásokkal kell majd szembenézni több tekintetben.

Szijjártó Péter azt mondta, az elmúlt 12 évben a kihívásokat sikerrel kezelte Magyarország, és ennek kulcsa az volt, hogy soha nem adták fel a törekvést a nemzeti érdek elérésére, minden döntésnél a nemzeti érdek volt a legfontosabb szempont.

Kifejtette: a világban kialakult állapotok következménye a fizikai biztonsági helyzet romlása, az állandósuló energiaellátási krízis, az élelmiszerellátási válság, a kényszer, hogy az eddig jól bevált kereskedelmi útvonalakat újratervezzék, valamint átstrukturálják a globális beszállítói láncokat.

A miniszter kitért rá: a szomszédban zajló háborúból Magyarországnak ki kell maradnia, a magyarok és az ország biztonságát meg kell védeni. Magyarország továbbra sem szállít fegyvert Ukrajnába, de elítéli az orosz katonai agressziót és kiáll Ukrajna mellett, az onnan menekülőket pedig ellátja - hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy fontos feladat az energiaellátás biztonságának garantálása, ezt veszélyezteti most az Európai Bizottság javaslata az orosz olajembargóról. Magyarország az uniós testülettől várja a probléma megoldását - tette hozzá.

Megjegyezte: az ukrajnai háború is rávilágít a regionális biztonság jelentőségére, ezért a nyugat-balkáni integrációs folyamatokat nagy erőkkel kell támogatni.Több képviselő kérdésére Szijjártó Péter közölte: a korábbi öt európai szankciós csomagot elfogadták, ezért visszautasít minden megnyilvánulást, amely arra irányul, hogy Magyarország ellehetetlenítette volna az egységes választ. A versailles-i EU-csúcson megállapodtak, hogy csak olyan döntést hoznak, amely figyelembe veszi az országok eltérő energiaellátási szerkezetét, de az Európai Bizottság javaslata ezzel ellentétes - mutatott rá.

Ugyancsak több képviselő érdeklődött a visegrádi négyek (V4) együttműködéséről. Szijjártó Péter kijelentette: a V4 "halálhírét" már sokszor keltették, mert sokaknak nem érdeke ez az együttműködés. A V4 alapja, hogy azokon a területeken működnek együtt, amelyeken hasonló álláspontot képviselnek - magyarázta.

A bizottság 6 igen szavazattal - 1 nem és 2 tartózkodás mellett - támogatta Szijjártó Péter újabb kinevezését a külgazdasági és külügyminiszteri posztra.



Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 18-án (MTI/Balogh Zoltán)