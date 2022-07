A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztost a Hír TV Napi aktuális című műsorában kérdezték. Úgy fogalmazott: ha eljön a béke, akkor visszaáll a régi rend, visszaállhat a régi rend, azért pedig nagyon sokat kell még tennünk – írja a Mandiner.

Én egyben viszont biztos vagyok, hogy az árak egy pillanat alatt nem fognak visszaesni, de akkor már van lehetőségünk arra, hogy a béke tekintetében gondolkozzunk

– közölte Németh Szilárd, majd azzal folytatta, dolgoznak valamiféle kompenzáción.

Kijelentette, a Fidesz mindig is a rezsicsökkentés pártján állt, és a rezsicsökkentéssel eddig is, és ezentúl is megvédik a családokat.

Mindenkin segíteni szeretnénk

– emelte ki a kormánypárti politikus.

Borítókép: Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. július 13-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás