A következő években is számíthatunk Ausztriára és fordítva is így áll a helyzet – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután megbeszélést folytatott Karl Nehammer osztrák kancellárral és közös sajtótájékoztatót tartottak.

A kormányfő kifejtette: „amikor könnyű idők járnak, akkor a barátság is könnyű, amikor nehéz idők járnak, akkor meg nehezebb”. Most nehéz idők járnak, és kérdés, hogy a speciális történelmi barátság a két nemzet között segít-e a háború, a migráció, az energia és a gazdasági együttműködés kérdésében. A tárgyalások után megállapítható, hogy „a következő években is számíthatunk Ausztriára”, és fordítva is így áll a helyzet.

Közölte: az atomenergia ügyében nem látja annak az esélyét, hogy közös álláspontra jussanak, mert „nekünk nincsenek olyan folyóink és lehetőségeink, mint az osztrák barátainknak, ezért a magyar energiarendszerből nem tudjuk nélkülözni az atomenergiát”. Ez a vita fenn fog maradni, de igyekeznek együttműködni és egymásnak kölcsönös biztonsági garanciákat adni – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Karl Nehammer osztrák kancellár közös sajtótájékoztatója Bécsben 2022. július 28-án.

Elmondta: a háborút ebben a formában nem lehet megnyerni, módosítani kell a stratégián, különben nem lesz béke. Márpedig ha nem lesz béke, „semmilyen problémát nem tudunk megoldani, nem lesz energiánk és bele fog tolódni az egész Európai Unió egy háborús gazdasági helyzetbe” – vélte. Hozzátette: amikor Brüsszelben kihirdetik az energiavészhelyzetet, amikor korlátozni kell bizonyos javakhoz való hozzáférést, az a háborús gazdaság első jele.

Úgy látja, ha nem tesznek valamit a béke érdekében, bele fognak sodródni egy háborús gazdasági helyzetbe, ami sokkal rosszabb lesz annál, mint amit most elképzelünk. Nem világos, hogyha a háború folytatódik, hogyan kerüljük el a recessziót és a recesszió munkanélküliséget is hoz magával – közölte.

Azt mondta, 2000 osztrák cég működik Magyarországon, ezzel a második legnagyobb beruházási közösséget alkotják Magyarországon és az osztrák befektetők nélkül a magyar gazdaság nem működne olyan színvonalon, mint most.

Orbán Viktor szerint „a helyzetünk különbözik Ausztriától”, hiszen a bevándorlás és a migráció mértéke és az ezáltal okozott problémák „az önök országában egészen más nagyságrendűek, mint Magyarországon”. Magyarország mindig megvédi a határait, és ezzel akadályát jelenti annak, hogy bármifajta illegális migráció érkezzen Ausztriába – mondta. Hozzáfűzte: Ausztriának is az az érdeke, hogy Magyarország megvédje a déli határait, „mi az önök várkapitányai vagyunk a szerb–magyar határon”.

Magyarország fantasztikus eredményeket ért el a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben, és „ebben a mi kormányunk különösen is élen járt” – mondta a miniszterelnök.

Közölte: a legfontosabb szellemi természetű kérdésekben, antiszemitizmus és rasszizmus kérdésében teljes egyetértésben vannak Karl Nehammerrel; „amit az osztrák kancellár gondol, azt gondolom én is”.

Orbán Viktor miniszterelnök Karl Nehammer osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján Bécsben 2022. július 28-án.

Kiemelte: zéró tolerancia van Magyarországon, jogilag is üldözendők az ilyen cselekmények, és a politikai közbeszédben sem lehetségesek, ezért

kértem a kancellár urat, hogyha bármi érzékeny történelmi vagy intellektuális szellemi természetű kérdés kerül elő, és kétségek vannak, akkor mindig egy kulturális koncepció szerint értelmezze a Magyarországról jövő híreket.

Hangsúlyozta:

Magyarországon biológiai alapú megközelítése semmilyen politikai kérdésnek nem lehetséges; ami lehetséges, az a kulturális alapú megközelítés.

Kijelentette:

én vagyok talán az egyetlen nyíltan bevándorlásellenes politikus az egész Európai Unióban, tehát én nem ravaszkodok, meg utalok, meg kerülgetem a forró kását, hanem nagyon világos direkt álláspontom van, és magamat ezért egy migrációs bevándorlásellenes politikusnak is definiálom, és azt szeretném, hogyha Magyarország nem válna bevándorlóországgá, és nem szeretném, hogyha a migráció megerősödne Magyarországon.

Ennek az álláspontnak nem biológiai alapjai vannak,

ez nem faji kérdés a mi számunkra, ez kulturális kérdés, egész egyszerűen civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogy az most van

– fogalmazott.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Karl Nehammer osztrák kancellár közös sajtótájékoztatójukra érkezik Bécsben 2022. július 28-án.

Megjegyezte: „az, hogy néha félreérthetően fogalmazom, az előfordul”.

Kérdésre Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy az energiamixet minden ország a saját nemzeti hatáskörében állapítja meg, és ha „Brüsszelből beleszólnak”, az függetlenül Brüsszel jó vagy rossz szándékától, „a magyar fülnek mindig negatív lesz”.

„De nincs mit tennünk”, mert az európai egység is fontos, és sokszor előfordul, hogy Magyarország valamivel nem ért egyet, de az európai egységet olyan értéknek tekinti, hogy tudomásul veszi a számára kedvezőtlen döntéseket – mondta. Hozzáfűzte: itt is ez a helyzet.

A miniszterelnök közölte: Magyarország minden szankciós kérdésben dűlőre tudott jutni eddig az EU-val, de most egy falhoz értek, a gázembargóhoz, és azt javasolja az uniónak, hogy „ne ütközzünk neki ennek a falnak”, és ebben nincs egyedül.

Megjegyezte: a Kirill pátriárka ügyében bejelentett magyar akadálynak az az oka, hogy egy nagyobb összefüggésben, az európai civilizáció jövőjét nézve „az ortodoxiára szükségünk lesz”.

Korábban írtuk:

Megérkezett Bécsbe Orbán Viktor, hogy kétoldalú tárgyalásokat folytasson Karl Nehammer osztrák kancellárral – írja a Magyar Nemzet.

A magyar miniszterelnököt katonai tiszteletadás mellett fogadta hivatalában a kancellár.

Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke a múlt héten jelentette be a kormányfő bécsi látogatását, és elmondta,

a találkozó fő témái az európai energiaválság, az orosz–ukrán háború, valamint az illegális migráció elleni közös küzdelem. Hozzátette: a két vezető emellett megvitatja a nyugat-balkáni térség uniós perspektíváit és az EU újjáépítési alapjával kapcsolatos aktuális kérdéseket.

A megbeszélést megelőzően Karl Nehammer pedig úgy nyilatkozott, örömmel fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az osztrák fővárosban. A kancellár hozzáfűzte:

különösen az illegális bevándorlás elleni küzdelem szempontjából tartja fontosnak a szoros együttműködést Magyarországgal.

Ausztria szövetségesünk és stratégiai partnerünk

– írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.

Az Európát feszítő fontos kihívásokban egyetértés van közöttünk:

Ukrajnában béke kell,

az illegális migrációt meg kell állítani,

az EU nyugat-balkáni bővítését fel kell gyorsítani,

az energiaellátás biztonságát garantálni kell,

a gazdasági együttműködést fokozni kell.

Karl Nehammer osztrák kancellár (b) katonai tiszteletadás mellett fogadja hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt Bécsben 2022. július 28-án.

Karl Nehammer osztrák kancellár (j) fogadja hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt Bécsben 2022. július 28-án.

Karl Nehammer osztrák kancellár (b4) és Orbán Viktor miniszterelnök (j4) plenáris tárgyalása Bécsben 2022. július 28-án. A kormányfő mellett Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete (j7), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j6), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j5), Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j3), Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (j2) és Bóka János, a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára (j).

